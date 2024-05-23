Kültür Sanat

Silopili aşçı 'Cudi Pilavı'nın patentini aldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde aşçı Zeki Karaaslan, Cudi Dağı'nın endemik bitkileriyle ilham alarak hazırladığı "Cudi Pilavı" için patent aldı.

Aşçı Zeki Karaaslan, Kendi geliştirdiği ve Cudi Dağı'nın zengin bitki örtüsünden ilham alarak hazırladığı Cudi Pilavı için yaptığı patent başvurusu kabul edildi. Cudi Dağı'nın çeşitli bölgelerinde yetişen soryaz ve dağ kekiklerini öğütülmüş buğday, et, nohut ve kuyruk yağı ile harmanlayan Karaaslan hazırladığı yemeğe 'Cudi Pilavı' adını verdi.

Ankara'da patent başvurusu kabul edilen Karaaslan, yemek kültürlerini günışığına çıkartmak ve yöreye özgü tatlar ile turizme katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

Karaaslan, "Şırnak için güzel bir pilav yaptım. Yöresel bir yemek yaptım ve patentini aldım. Pilavımızın ismi Cudi pilavıdır. İçindeki malzemelerimiz soryaz, dağ kekiği, öğütülmüş buğday, nohut ve kırmızı etten ve kuyruk yağından oluşuyor. Yemeğimizin turizm açısından bölgemize sunmasını bekliyoruz. Eski yöresel yemeklerimizi günışığına çıkaracağız. Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.