Silopili aşçı 'Cudi Pilavı'nın patentini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Silopili aşçı 'Cudi Pilavı'nın patentini aldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aşçı Zeki Karaaslan, Cudi Dağı'nın endemik bitkileriyle ilham alarak hazırladığı 'Cudi Pilavı' için patent aldı. Karaaslan, yaptığı patent başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte yemek kültürlerini günışığına çıkartmak ve yöreye özgü tatlar ile turizme katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

23.05.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silopili aşçı 'Cudi Pilavı'nın patentini aldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde aşçı Zeki Karaaslan, Cudi Dağı'nın endemik bitkileriyle ilham alarak hazırladığı "Cudi Pilavı" için patent aldı.

Aşçı Zeki Karaaslan, Kendi geliştirdiği ve Cudi Dağı'nın zengin bitki örtüsünden ilham alarak hazırladığı Cudi Pilavı için yaptığı patent başvurusu kabul edildi. Cudi Dağı'nın çeşitli bölgelerinde yetişen soryaz ve dağ kekiklerini öğütülmüş buğday, et, nohut ve kuyruk yağı ile harmanlayan Karaaslan hazırladığı yemeğe 'Cudi Pilavı' adını verdi.

Ankara'da patent başvurusu kabul edilen Karaaslan, yemek kültürlerini günışığına çıkartmak ve yöreye özgü tatlar ile turizme katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

Karaaslan, "Şırnak için güzel bir pilav yaptım. Yöresel bir yemek yaptım ve patentini aldım. Pilavımızın ismi Cudi pilavıdır. İçindeki malzemelerimiz soryaz, dağ kekiği, öğütülmüş buğday, nohut ve kırmızı etten ve kuyruk yağından oluşuyor. Yemeğimizin turizm açısından bölgemize sunmasını bekliyoruz. Eski yöresel yemeklerimizi günışığına çıkaracağız. Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Cudi Dağı, Silopi, Şırnak, Cudi, Gastronomi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Silopili aşçı 'Cudi Pilavı'nın patentini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:32 BM Genel Kurulu, 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımı’nı anma günü ilan etti BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:26:56. #1.13#
SON DAKİKA: Silopili aşçı 'Cudi Pilavı'nın patentini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement