Sinan Akçıl, Disney Plus'ın kararına sessiz kalan Tarkan'ı hedef aldı: Ağzını açmıyorsun - Son Dakika
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Sinan Akçıl, Disney Plus'ın kararına sessiz kalan Tarkan'ı hedef aldı: Ağzını açmıyorsun

Son Güncelleme: 13.08.2023 08:48

Megastar Tarkan, Filenin Sultanları için 'Öp' şarkısını uyarladı. Tarkan'ın şarkısı sosyal medyada konuşulurken Sinan Akçıl da Tarkan'ın işbirliği bulunan Disney Plus'ın Atatürk kararına sessiz kalmasını eleştirdi.

Megastar Tarkan, yaptığı işbirliği sonrası "Öp" şarkısını Filenin Sultanları için uyarladı. Tarkan'ın şarkısı kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlayınca Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Disney Plus'ın Atatürk kararına sessiz kaldığı için Tarkan'ı eleştiren Akçıl, "Güzel bir iş yapmışsınız ancak Disney ile olan sözleşmen gereği Mustafa Kemal Atatürk dizisi ile ağzını açmıyor olman beni şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

"AĞZINI AÇMAMAN BENİ ŞAŞIRTIYOR"

Şarkı ve konserlerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Sinan Akçıl, Tarkan'ın yeni işbirliğinin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Tarkan (abi) Voleybol Milli Takımı'na güzel bir iş yapmışsınız ancak Disney ile olan sözleşmen gereği Mustafa Kemal Atatürk dizisi ile ilgili ağzını açmıyor olman beni şaşırtıyor. Bence oradaki milliyetçiliği voleybol takımına yaptığın şarkıdan daha çok takdir toplar. Yoksa şarkı kolay ben de çok yaptım ve yapıyorum ama bayrak tektir."

Sinan Akçıl, Disney Plus'ın kararına sessiz kalan Tarkan'ı hedef aldı: Ağzını açmıyorsun

DISNEY PLUS'A NE OLDU?

Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Disney Plus, geçtiğimiz ay platformda yer alan tüm orijinal Türk yapımlarını Türkiye dışındaki ülkelerden kaldırdı. Bu kararın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu alındığı Atatürk dizisini de sadece Türkiye'de yayınlama kararı alan Disney Plus, eleştirilerin hedefi oldu. Disney Plus'ın reklam yüzleri arasında Tarkan da yer alıyor.

Sinan Akçıl, Disney Plus'ın kararına sessiz kalan Tarkan'ı hedef aldı: Ağzını açmıyorsun
Sinan Akçıl, Disney Plus'ın kararına sessiz kalan Tarkan'ı hedef aldı: Ağzını açmıyorsun
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Sinan Akçıl, Tarkan, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinan Akçıl, Disney Plus'ın kararına sessiz kalan Tarkan'ı hedef aldı: Ağzını açmıyorsun - Son Dakika


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