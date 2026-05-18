Sındırgı'da Geleneksel 'Allı Gelin' Düğünü

18.05.2026 11:30
Tuğba ve Serkan Özcan çifti, asırlık geleneklerle dolu bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaevine giren Tuğba Nur Özcan ve Serkan Özcan çifti, düğün törenlerini kökleri geçmişe dayanan ve "allı gelin" olarak bilinen asırlık geleneklerle gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı kırsal Hisaralan Mahallesi'ndeki düğünde gelin Tuğba Nur Özcan, yöresel kıyafet "üç etek" giyerek köyün girişinden evine kadar at sırtında taşındı.

Gelinin sağdıçlarının da yöresel kıyafetlerle eşlik ettiği yürüyüş boyunca türküler söylendi, maniler okundu.

At sırtında eve getirilen gelin, burada köyün yaşlıları tarafından karşılandı.

Düğünde gelinin baş süslemesinde kullanılan aksesuarlar hakkında bilgi veren Cennet Şeker (30), bu geleneğin nazara karşı bir koruma amacı taşıdığını söyledi.

Şeker, bunun bir gelenek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gelin teli, nazara inanıldığı için eski Türklerden beri kullanılır. Göz tellere gitsin, gelinin kafasına çok odaklanılmasın istenir. Gelinlerin başı Türk kültüründe çok önemlidir. Ziynetler de boyun kısmı görünmediği için genellikle başa takılır. Bu süslemeler Orta Asya'ya kadar uzanan bir geçmişe sahiptir."

Geleneksel baş süslemesi el emeğiyle yaşatılıyor

Geleneksel baş süslemesini hazırlayan 82 yaşındaki Nuriye Tuncay ise süslemelerin teknik detaylarını anlattı.

Bildiği eski usulleri uyguladığını belirten Tuncay, "Boncuklarla süsleriz. Köyümüzün adeti böyledir. Eskiden böyle oluyordu şimdi gençler heves etti, yine öyle yaptık. Baş parası tavuk tüyüdür. Tavuğun tüylerini yolar, boyar ve bu hale getiririz. 82 yaşındayım, bu adetleri hala bildiğim gibi yaşatıyorum." ifadesini kullandı.

Gelin Tuğba Nur Özcan (25) da geleneği yaşattıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Zor bir hazırlık süreci olsa da geleneklerimizi yaşamak çok güzel." dedi.

Damat Serkan Özcan (28) ise "allı gelin" geleneğini çocukluğundan beri hayal ettiğini dile getirerek, "Klasik bir düğün olmamasını istedik. Kültürümüzde at çok önemli bir unsur olduğu için eşimi ata bindirdik. Gelenek, örf ve adetlerimize uygun şekilde düğünümüzü tamamladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

