Sındırgı\'da Geleneksel İftar Yemeği Evlere Servis Ediliyor

Trabzon Down Sendromu Derneği, Aileleri Bir Araya Getirerek Çocukların Sosyalleşmesini Sağlıyor

Trabzon'da down sendromlu çocuğu olan Ensar Öztürk'ün girişimleriyle kurulan Trabzon Down Sendromu Derneği, aileleri bir araya getirerek çocukların sosyalleşmesini sağlıyor. Dernek çatısı altında halk oyunları ve tiyatro gösterileri düzenlenirken, özel bireyler bazı iş yerlerinde de çalışmaya başladı. Dernek, down sendromlu çocuğu olan ailelere destek olmayı ve sosyal faaliyetlerden faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor.