Sinema Yollarda: Çocuklar Sinema ile Buluşuyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen "Sinema Yollarda Projesi" ile kilometrelerce yol kateden tır, 17 ilde binlerce çocuğu sinema ile buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla 2 Ağustos'ta Nevşehir'de startı verilen ve 17'nci durağı Diyarbakır olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde vatandaşlar, konserlere, sergilere, tiyatro oyunlarına, söyleşilere, konserlere, sanatsal faaliyetlere ve çocuk programlarına katılma fırsatı buluyor.

Türk Telekom, festivalin düzenlendiği kentlerde bu tür etkinliklere katılamayan ilçelerdeki dezavantajlı öğrencilere ulaşmak amacıyla "Sinema Yollarda Projesi"ni hayata geçirdi.

Sinema kültürünün şehir merkezlerinden kırsala, büyük kentlerden küçük beldelere taşınmasının hedeflendiği proje kapsamında kilometrelerce yol kateden "sinema tırı" sayesinde çocuklar, açık havada farklı film seçkileriyle sinema izleme keyfi yaşıyor.

Şu ana kadar 17 ilde çok sayıda ilçeye giderek binlerce çocuğa ulaşan ekibin yeni durağı Diyarbakır'ın Lice ilçesi oldu.

Ekiple farklı yörelere ait müzik eşliğinde halay çekip oyun oynayan çocuklar, canlı müzik dinleme fırsatı buldu, açık havada sinema filmi izledi.

"Binlerce çocuğa dokunduk"

Proje sorumlusu Erol Gözen, AA muhabirine, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağının Diyarbakır olduğunu söyledi.

Festival kapsamında kent merkezlerinde çeşitli etkinlik ve konserler düzenlendiğini, "Sinema Yollarda" ekibinin de festival düzenlenen kentlerdeki dezavantajlı bölgelere gittiğini belirten Gözen, "Daha önce sinemaya gitmemiş binlerce çocukla buluştuk." dedi.

Gittikleri yerlerde hava kararmadan hazırlıklarını tamamlayıp önce konserle çocukları eğlendirdiklerini dile getiren Gözen, şunları kaydetti:

"Bu ülkede insanların yüreğine dokunmuş Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi ozanlarımızın türkülerini hep birlikte söylüyoruz. Kitlemiz genelde anne, baba ve çocuk şeklinde. Konserlerimiz interaktif, onlarla birlikte 1000 kişilik korolar oluşturmaya çalışıyoruz. Arkasından sinema filmine geçiyoruz. Etkinliğimize ilk çocuklar geliyor, onlarla şarkılar söylüyoruz, zeybek oynuyoruz, horon tepiyoruz, halay çekiyoruz. Sonra sinema ile kapanış yapıyoruz."

Gözen, çocukların büyük ekranda ve açık havada film izleme keyfi yaşadıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Beyaz perdeyi neredeyse hiç görmemiş insanlara doğru bizim yolculuğumuz. Avucunun içinde 1 lirayla 'Film izleyebilir miyim?', 'Abi bedava mı?' diye sevinen çocuklar var. Bizi gördüklerinde sizin için geldik, size sinema getirdik deyince kucaklayıp, sarılan çocuklar var. Bu yıl 17'nci ilimizdeyiz. Her ilde en az 8 ilçeye gidiyoruz. Yaklaşık 140 ilçede program yaptık ve binlerce çocuğa dokunduk."

Erol Gözen, gittikleri yerlerde çocuklar ve ailelerinden çok güzel geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

"Açık havada sinema izlemek çok güzel"

Etkinliğe katılan çocuklardan Avesta Özkan da bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istedi.

İlk defa açık hava sinemasına geldiği için mutlu olduğunu belirten Özkan, "Açık havada sinema izlemek çok güzel. Şarkılar söyledik, arkadaşlarımızla film izledik, eğlendik." dedi.

Avşin Bayhan da etkinliğin çok güzel olduğunu, arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp sinema filmi izlediğini söyledi.

Yaren Fidan ise çok mutlu bir gün geçirdiğini, ilk defa sinemaya geldiğini dile getirdi.