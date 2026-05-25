Sınıf Konseri ile Sahne Deneyimi

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca tarafından düzenlenen "Sınıf Konseri" etkinliğinde, farklı seviyelerden öğrenciler eserlerini seslendirerek sahne deneyimi kazandı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca'nın öğrencilerinden oluşan "Sınıf Konseri", Anadolu Üniversitesi Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, ortaokul seviyesinden mezuniyet aşamasına kadar farklı düzeylerdeki 6 viyolonsel öğrencisinin yanı sıra, bu dönem açılan "Seçmeli Çalgı Dersi" kapsamında amatör olarak yaylı çalgı eğitimi alan 7 öğrenci ilk kez sahne aldı. Geniş bir repertuvarın sunulduğu konserde, Sir Edward Elgar'ın viyolonsel konçertosundan Claude Debussy'nin sonatlarına kadar pek çok eser sanatseverlerle buluştu.

"Sahne tozu yutmak bir deneyim sürecidir"

Konserlerin temel amacının öğrencileri profesyonel sahne hayatına hazırlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, "Biz bu konserleri öğrencilerin sahne hayatına alışması için yapıyoruz. 'Sahne tozu yutmak' dediğimiz kavram; konser günü hazırlığından beslenmeye, sahne üzerindeki heyecan kontrolünden izleyiciyle kurulan iletişime kadar her noktayı kapsayan bir deneyimleme sürecidir. Öğrencilerimiz bu süreçte hata yapsalar dahi gülümsemeyi, heyecanla baş etmeyi ve notayı takip etmeyi öğreniyorlar" dedi.

"Amatör öğrenciler ve profesyonel yorumcular aynı sahnede yer aldı"

Bu yıl sınıf mevcudunun artmasıyla daha geniş bir palet sunduklarını ifade eden Tunca, "Henüz çalgıyı yeni tanıyan 5. sınıf öğrencimizden, 1. Dünya Savaşı'nın kayıpları için yazılmış bir eseri seslendiren profesyonel yorumcuya kadar farklı düzeyleri bir araya getirdik. Ayrıca farklı fakültelerden gelen ve seçmeli ders kapsamında çalgı öğrenen öğrencilerimizle de ilk parçayı beraber seslendirdik. Bu, farklı bölümlerdeki öğrencilerin sanatla iç içe olması adına çok önemsediğim bir projeydi" şeklinde konuştu.

"Yaşamın her anını sanatla harmanlamaya devam ediyoruz"

Prof. Dr. Tunca'nın geçtiğimiz Nisan ayında kaybettiği babası için öğrencilerinin sürpriz bir parça hazırladığını dile getiren Tunca, "Öğrencilerim 20 Nisan'da kaybettiğim babam için özel olarak çalıştıkları bir eseri seslendirdiler. Bu çok ince bir davranıştı. Biz müzisyenler, en büyük acılarımızda veya en mutlu günlerimizde bile ya sahnede oluruz ya da bir öğrencimizin konseriyle ilgileniriz. Yaşamın her anını sanatla harmanlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR