Sınıfta öğretmen, sahnede tiyatrocular - Son Dakika
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Sınıfta öğretmen, sahnede tiyatrocular

11.06.2022 12:04

Adana'da, okullarındaki bir gösteride hazırladıkları skeçle oyunculuğa ilk adımlarını atan 7 öğretmen, kendilerine gösterilen ilginin ardından kurdukları "Kahkaha Maarifi" adlı tiyatro grubuyla sahneye çıkıyor.

Adana'da, okullarındaki bir gösteride hazırladıkları skeçle oyunculuğa ilk adımlarını atan 7 öğretmen, kendilerine gösterilen ilginin ardından kurdukları "Kahkaha Maarifi" adlı tiyatro grubuyla sahneye çıkıyor.

Özel okullarda çalışan farklı branşlardan 7 öğretmen, 2 yıl önce bir etkinlik için kendi öğrenci ve öğretmen arkadaşlarına yönelik oyun sahneledi.

Sergiledikleri performansla beğeni alan öğretmenler, tiyatroya devam etmeleriyle ilgili gelen talepler üzerine "Kahkaha Maarifi" adını verdikleri grubu oluşturdu.

Gruba, 7 öğretmenin yanı sıra bir öğrenci ve bir de sigortacı dahil edildi.

Çukurova Belediyesi tiyatro salonunun yanı sıra kimi zaman evlerinde provalarını yapan grup, tiyatro oyuncusu Hülya Yıldırım'dan da destek alarak 8 skeçten oluşan "Şaka Maka Sahnede" adlı ilk oyunlarını sahneledi.

Sergiledikleri komedi oyunu büyük beğeni toplayan grup, sahneye çıkmaları için çevre illerdeki çeşitli kurumlardan da teklif alıyor.

Kendi yazacakları oyunla yollarına devam etmek istiyorlar

Sınıf öğretmeni Özlem Genç, AA muhabirine, tiyatro sevdalısı öğretmenlerle bir adım attıklarını ve 2 yıl önce okullarında ufak bir oyun sahnelediklerini söyledi.

Oyunun beğenilmesi ve devamıyla ilgili talep üzerine tekrar bir araya geldiklerini anlatan Genç, Kovid-19 sürecinde ara verdikleri çalışmalara kısa süre önce yeniden başladıklarını belirtti.

Genç, grupta şu an 7'si öğretmen 9 kişiyle "Şaka Maka Sahnede" adlı farklı skeçlerden oluşan ilk oyunlarını sahnelemenin mutluluğunu yaşadıklarını, bundan sonra kendi yazacakları bir oyunla yollarına devam etmek istediklerini anlattı.

İngilizce öğretmeni Nazan Güneş de 20 yıllık meslek hayatında tiyatro grubu sayesinde okuldaki yorgunluğunu sahnede attığını ve çok eğlendiğini ifade etti.

Güneş, bazı kentlerden "Şaka Maka Sahnede" oyununu sahnelemeleriyle ilgili teklifler aldıklarını ve bunları değerlendireceklerini dile getirdi.

"Provaya geldiğimizde bütün yorgunluğumuz bitiyordu"

Gruptaki öğretmenlerden Selma Sarımsakçı da çocukluğundan bu yana içinde tiyatro aşkı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hep çocukları mı oynatacağız, bu sefer de biz oynayalım.' dedik ve iki yıl önce okulda güzel bir oyun çıkardık. Bu oyuna da hazırlanırken pandemi geldi. Pandemi rahatlayınca tekrar kaldığımız yerden devam etmeye karar verdik. Çok keyif aldık. Provaya geldiğimizde bütün yorgunluğumuz bitiyordu. Bundan sonra dizilerde para amaçlı değil ama gönüllü olarak rol bulursam giderim. Devam etmeyi çok isterim."

Sınıf öğretmeni Gönül Altun ise 46 yıllık öğretmen olduğunu ve arkadaşlarıyla güzel bir oyunu sahnelemenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Sınıfta öğretmen, sahnede tiyatrocular
Sınıfta öğretmen, sahnede tiyatrocular
Sınıfta öğretmen, sahnede tiyatrocular
Sınıfta öğretmen, sahnede tiyatrocular

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sınıfta öğretmen, sahnede tiyatrocular - Son Dakika

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