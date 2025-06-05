Sinop Cezaevi Ziyaretçilerine Kapılarını Açtı

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, ziyaretçi kabulüne başladı.

Tarihi yapıda Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılından bu yana yürütülen restore çalışmaları tamamlandı.

13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, aynı zamanda edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok önemli ismin de izlerini taşıyor.

Özgün dokusuna uygun olarak düzenlenen yeni bölümleriyle ziyaretçilerini karşılayan tarihi cezaevi, kapılarını açtığı ilk günde binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretçiler, yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan özel sergileme bölümlerini gezerek, sergilenen eserlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi yapıyı yeni yüzüyle ziyaret eden Havva Menteş, AA muhabirine, gördükleri karşısında çok etkilendiklerini söyledi.

Tarihi yapıyı daha önce gezmeye geldiklerini ancak kapalı olduğu için sadece dışarıdan görme şansı bulduklarını anlatan Menteş, "Bu haliyle çok güzel olmuş. Özellikle dalgalı alana bayıldım. O anı, atmosferi yaşıyorsun. Çok güzel emek harcanmış. Daha da açılacağı bölümleri var bildiğim kadarıyla. Çocuklarımız küçükken gelmiştik. Şimdi onlar büyüdüler, görmek istediler. Tarihe merakları da var. Tüm yazıları okudular. Çok etkilendik, çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Gökhan Aras ise tarihi cezaevini hem eski hem yeni haliyle görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Eski halini çok beğendiğim tarihi yapının yeni halini de çok beğendim. Teknolojiyle harmanlama yapılmış. Çok da güzel yapmışlar. Hologramlar, gardiyan kıyafetleri olsun, her şey müthişti. Açılsın da ziyaret edelim istiyorduk. Bugün açıldı, ziyaret ettik. Eski hali de müthişti, yeni hali de müthiş." diye konuştu.