Sinop\'ta çocuklar sanat, müzik ve sporla buluştu

Sinop'ta " Müzik, Resim ve Spor Etkinliği", Gerze Festival Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, ilçe protokolü, öğrenciler ve velilerin katıldığı programda çocuklar sanat, müzik ve sporla iç içe bir gün geçirdi. Festival alanında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler resim çalışmaları yaparken, müzik gösterileri ve çeşitli sportif faaliyetlerle yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Program kapsamında çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Çocukların neşe ve enerjileriyle renk kattığı programda, sanatın, müziğin ve sporun bireysel gelişimdeki rolüne dikkat çekildi. Katılımcılar, geleceğin teminatı olan çocukların bu alanlara erişiminin artırılmasının önemine işaret etti.

Yetkililer, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çocukların sanatın, müziğin ve sporun aydınlattığı yolda başarıyla ilerlemelerini temenni etti. - SİNOP