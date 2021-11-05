Sinop Meydan Projesi'nde ikinci etap yıkımlar başladı - Son Dakika

Sinop Meydan Projesi'nde ikinci etap yıkımlar başladı

SİNOP - Sinop Meydan Projesi'nde turizm sezonu nedeniyle verilen aradan sonra ikinci etap yıkımlara başlandı. Proje sahildeki düğün salonunun yıkımı ve çay ocaklarının kaldırılmasıyla devam ediyor.

Sinop'un 30 yıllık hayali olan tarihi kale surlarını önünü açacak Meydan Projesi için 24 Nisan'da ilk somut adım atıldı. Eski dispanser binasının yıkımıyla başlayan proje, aynı alanda bir esnaf çarşısı oluşturma çabalarıyla devam etti.

Turizm sezonu nedeniyle bir süre yeni bir adım atılmayan projede çalışmalar tekrar başladı. Projenin uzandığı sahil bölgesinde yer alan düğün salonunun yıkımı ve çay ocaklarının kaldırılmasına başlandı. Sahil kesiminde bir yanda iş makinesi ile müteahhit firmanın yıkım çalışması sürerken, diğer yanda mekan sahipleri iş yerlerinin sökümüne devam ediliyor.

Kale surlarının önünde kalan binalara ise henüz sıra gelmedi. Bu noktada kullanımda olan belediye binasının yeni yerine taşınarak boşaltılması bekleniyor. İleriki tarihlerde burada da yıkımların başlayacağı düşünülüyor.