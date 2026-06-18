Sinop\'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği

Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği", 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Çocukları ekran başından uzaklaştırarak kültürel değerlerle buluşturmayı amaçlayan şenlik, il genelinden 11 okulun katılımıyla yapıldı. Etkinliğe toplam 471 öğrenci katılırken, programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, öğrenciler ve veliler de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında öğrencilere seslenen Vali Özarslan, çocukların heyecanına ortak oldu. Özarslan, "Eğlenceye hazır mıyız? Bugün burada kazanmak kaybetmek yok. Performans yok. Yalnızca eğlence ve arkadaşlık var" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ise projenin önemine dikkat çekerek, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Cebeci, "Bugün burada 11 okulumuz ve 471 öğrencimizle, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde geleneksel çocuk şenlikleri yapıyoruz. Biz burada çocuklarımızın bedenen, ruhen ve zihnen gelişmesi konusunda çok büyük katkı sağladığını düşünüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon da etkinliğin kültürel yönüne vurgu yaptı. Kalyon, teknolojinin çocukları ekranlara bağımlı hale getirdiğini belirterek, "Bugün burada sadece bir şenliğin başlangıcını yapmak için değil; aynı zamanda geçmişimizin güzel hatıralarını yeniden canlandırmak, çocuklarımızı kültürel değerlerimizle buluşturmak ve oyunların birleştirici gücünü yaşatmak için bir araya geldik. Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleştiği günümüzde, çocuklarımızın ekranlardan uzaklaşıp arkadaşlarıyla birlikte koştuğu, güldüğü, paylaştığı ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşadığı her etkinlik büyük bir değer taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Şenlik kapsamında öğrenciler yaş gruplarına göre çeşitli geleneksel oyunlarda mücadele etti. Birinci sınıflar "Halat Çekme", ikinci sınıflar "Labut Devirme", üçüncü sınıflar "Beceri Koordinasyon", dördüncü sınıflar ise "Çuval Yarışı" etkinliklerinde hem eğlendi hem de kıyasıya yarıştı. - SİNOP