Sinop'ta Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı

Sinop\'ta Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı
04.06.2026 16:21
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Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Lisesi'nde yıl sonu sergisi, tarihi objeler ve eserlerle düzenlendi.

Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıl sonu resim sergisi gerçekleştirildi.

Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, Sebahattin Ali Kültür Merkezinde açıldı. Sergide öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resim çalışmasının yanı sıra, öğretmenleriyle birlikte bir araya getirdikleri tarihi objeler de yer aldı. Karakalem, tuval ve taş boyama gibi farklı tekniklerle hazırlanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunulurken, tarihi objeler de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Metin Çalmaz, öğrencilerin sadece mesleki değil, sanatsal ve kültürel alanda da gelişim göstermesini önemsediklerini belirterek, sanat eğitiminin öğrencilerin özgüvenine katkı sunduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından okulun Halk Oyunları ekibi tarafından Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan ikramlık yiyecek ve içecekler katılımcılara sunuldu. Sergi açılışı, düzenlenen kokteyl ile sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sinop'ta Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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