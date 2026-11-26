Geleneksel Kütahya çiniciliğine getirdiği özgün yorumla uluslararası alanda tanınan ve UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına layık görülen merhum çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ın sanat mirasını yaşatan Sıtkı Olçar Çini Müzesi, kuruluşunun 10'uncu yılında ilkokul öğrencilerini konuk etti.

Sıtkı Olçar'ın vefatının 16'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ziyarette dört farklı okuldan gelen öğrenciler, çini sanatının inceliklerini öğrenmenin yanı sıra usta sanatçının sanat yaşamına ve özel hayatına dair birçok ayrıntıyı da yakından görme imkanı elde etti. Yaklaşık 360 eserin sergilendiği müzede, sanatçının birbirinden farklı çini çalışmaları, fotoğrafları, kitapları, aldığı ödüller ve günlük yaşamında kullandığı kişisel eşyaları yer alıyor. Böylece ziyaretçiler, sanatçının yalnızca eserlerini değil, yaşam biçimini, ilgi alanlarını ve sanatına yön veren kişisel dünyasını da tanıma fırsatı yakalıyor.

Sıtkı Olçar'ın vefatının 16'ncı yıl dönümü ile müzenin kuruluşunun 10'uncu yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Çağlayan Irmak İlkokulu, Evliya Çelebi İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Özel Boğaziçi Koleji öğrencileri müzede ağırlandı. Müzeyi gezen öğrenciler, çini eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu; sanatçının koleksiyonlarını tanıdı ve Kütahya'nın köklü çini kültürüne ilişkin bilgi edindi.

Çocukların ilgisi oldukça yüksek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nida Olçar, müzenin 10'uncu kuruluş yıl dönümünde öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Olçar, Sıtkı Olçar'ın vefatının 16'ncı yıl dönümü nedeniyle dört okuldan öğrencileri müzede misafir ettiklerini ifade ederek, "Sıtkı Usta'nın vefatının 16. yıl dönümü dolayısıyla bugün müzemizde dört okul misafir ettik. Çağlayan Irmak İlkokulu, Evliya Çelebi İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Özel Boğaziçi Koleji öğrencileri konuklarımız oldular. Vefatının 16. yılında ve Sıtkı Usta Çini Müzesi'nin kuruluşunun 10. yıl dönümünde öğrenci arkadaşlarımızı müzede misafir ediyoruz. Onlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde müzemize gönderilen yapbozlar ve topaçlar hediye ediyoruz. Çocukların ilgisi oldukça yüksek. Hafta sonunda aileleriyle tekrar gelmek isteyen arkadaşlarımız da oldu" dedi.

Müze, Sıtkı Olçar'ın yaşamından izler taşıyor

Nida Olçar, müzenin sadece çini eserlerinin sergilendiği bir mekan olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, koleksiyonda sanatçının günlük yaşamına ait birçok hatıranın da yer aldığını söyledi.

Sıtkı Olçar'ın doğayla iç içe yaşamayı sevdiğini, bu yaşam tarzının müzedeki kişisel eşyalarına da yansıdığını dile getiren Olçar, "Tabii bu sadece bir müze değil. Sıtkı Usta'nın doğayla iç içe olduğu, şahsi eşyalarının bulunduğu, dünyanın birçok ülkesinde açtığı sergilerde yer alan eserlerinin sergilendiği bir müze. O yüzden çocukların fazla ilgisini çekiyor" ifadelerini kullandı.

Hayvan figürlü çiniler çocukların ilgisini çekti

Müzede yer alan yaklaşık 360 eser içinde öğrencilerin en çok dikkatini çeken çalışmaların başında hayvan figürlü çini eserleri geldi. Geleneksel çini sanatının değişik örneklerini inceleyen çocuklar, sanatçının doğadan esinlenerek hazırladığı eserleri ilgiyle takip etti.

Nida Olçar, müzede çini çalışmalarının yanı sıra Kütahya'nın ilk kömürlü sinema makinesinin de sergilendiğini belirterek, öğrencilerin Sıtkı Olçar'ın kişisel koleksiyonlarına da büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Olçar, "Burada aynı zamanda eserlerle birlikte Kütahya'nın ilk kömürlü sinema makinesini gördüler. Çini eserleri gördüler. Yaklaşık 360 tane eser var. Tabii en çok hayvan figürleri çocukların ilgisini çekiyor. Sıtkı Usta'nın çakı ve bıçak koleksiyonları, oltaları, balık malzemeleri, kamp malzemeleri, doğayla iç içe yaşadığı her şey çocukların ilgisini çekti" diye konuştu.

Çini kültürü yeni kuşaklara aktarılıyor

Öğrencilere müze ziyaretinin sonunda topaç ve yapboz hediye edildi. Sıtkı Olçar'ın eserlerini yakından inceleyen çocuklar, sanatçının hayatına dair yeni bilgiler edinmenin yanı sıra Kütahya'nın yüzyıllardır sürdürülen çini geleneğini de tanıma imkânı buldu.

Sıtkı Olçar Çini Müzesi, sanatçının yaklaşık 360 eserini ve kişisel koleksiyonlarını bir arada yaşatarak Kütahya'nın kültürel hafızasına katkı sağlıyor. Kuruluşunun 10'uncu yılında özellikle çocukları ve gençleri sanatla buluşturan müze, geleneksel çini sanatının gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir kültür durağı olmayı da sürdürüyor.