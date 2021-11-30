Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta iki farklı oyunla sahne alacak - Son Dakika

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta iki farklı oyunla Sivas ve Van'da seyircinin karşısına çıkacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Toygun Orbay'ın kaleme aldığı, Burcu Aksakal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Yirmibir Onbeş Treni", Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde 3 Aralık Cuma saat 19.30 ve 4 Aralık Cumartesi saat 14.00 ile 19.30'da beğeniye sunulacak.

SDT, 2, 3 ve 4 Aralık'ta ise "Lena, Leyla ve Diğerleri" isimli ödülü oyunuyla Van Kültür Merkezi sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircilerden, aşı kartları veya 48 saat önce yapılmış PCR test sonuçları istenecek.

Oyunların biletleri "www.biletinial.com" adlı internet sitesi, "Sanat Cepte" uygulaması ve SDT gişesinden temin edilebilecek.