Sivas haberi... Ulaş'ta el işi "dantel anglez" kursu açıldı - Son Dakika
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Sivas haberi... Ulaş'ta el işi "dantel anglez" kursu açıldı

12.10.2022 13:08
Sivas haberi... Ulaş'ta el işi "dantel anglez" kursu açıldı

Sivas haberler: Sivas'ın Ulaş ilçesinde açılan "dantel anglez" kursunda 15 kadın kursiyer eğitim görüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde açılan "dantel anglez" kursunda 15 kadın kursiyer eğitim görüyor.

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, el sanatları teknolojisi öğretmeni Neslihan Karakaş tarafından verilen kursa 15 kadının katıldığını belirterek, 146 saat sürecek kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydetti.

Karakaş ise "Dantel anglez, iğne nakışı ve dantelin işlendiği bir el işi türü. Örülen dantel anglez kordonu kumaşa monte edilerek yapılıyor ve daha çok çeyiz ürünlerinde kullanılıyor. Verdiğimiz eğitimlerle kursiyerlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu vesileyle kursiyerlerimiz, ürettikleri ürünleri kendileri kullanabildikleri gibi satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas haberi... Ulaş'ta el işi 'dantel anglez' kursu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas haberi... Ulaş'ta el işi "dantel anglez" kursu açıldı - Son Dakika
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