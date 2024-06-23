Sivas'ın ilk antika pazarı açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ın ilk antika pazarı açıldı

Sivas'ta geçmişle kültürel bağ kurabilmek, antika ile uğraşan kişilerin kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ilk antika pazarı açıldı. Sivas Antikacılar Derneği tarafından düzenlenen pazarda birçok eski ve antika ürün ziyaretçilerle buluştu. Açılış töreninde konuşan dernek başkanı ve esnaflar, pazarın hayırlı olmasını diledi.

23.06.2024 16:43
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Sivas'ın ilk antika pazarı açıldı

SİVAS - Sivas'ta geçmişle kültürel bağ kurabilmek, antika ile uğraşan kişilerin kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ilk antika pazarı açıldı. Antikaya ilgili vatandaşlar pazara yoğun ilgi gösterdi.

Sivas'ta Sivas Antikacılar Derneği tarafından antika ve eski eşya meraklılarını bir araya getiren Sivas Antika Pazarı açıldı. Yenişehir kapalı pazar alanında düzenlenen açılış törenine Sivas İl Kültür Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Antikacılar Derneği Başkanı Menderes Kartalmış ve vatandaşlar katıldı. Çevre illerden de satıcıların ve alıcıların geldiği Sivas Antika Pazarı'nda Eski paralar, tarihi gramofonlar, eski pikaplar, plaklar, eski gaz lambaları, at arabası, kanı tekerlekleri, eski gümüş saatler, porselen eşyalara kadar birçok eski ve antika ürün ziyaretçilerle buluştu. Birçok antika eşyanın bulunduğu antika pazarı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Açılış töreninde konuşan Sivas Antikacılar Derneği Başkanı Menderes Kartalmış, pazarın hayırlı olmasını diledi. Antika eşyaları vatandaşlarla buluşturan esnaflar ise duygularını dile getirerek pazarın hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ın ilk antika pazarı açıldı - Son Dakika

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