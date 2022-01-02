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Sivas'ın saklı güzellikleri sanal dünyaya açılıyor (1) - Son Dakika

Sivas'ın saklı güzellikleri sanal dünyaya açılıyor (1)

02.01.2022 11:01

Sivas Valiliği "Sivas'ı Keşfet" sloganıyla başlattığı proje kapsamında, il merkezi ve 16 ilçenin doğal güzellikleri ile kültürel değerlerini video ve fotoğraflarla kayıt altına alarak internet sitesi üzerinden yayına sunup ziyaretçilerine sanal gezinti imkanı sunacak.

Sivas Valiliği "Sivas'ı Keşfet" sloganıyla başlattığı proje kapsamında, il merkezi ve 16 ilçenin doğal güzellikleri ile kültürel değerlerini video ve fotoğraflarla kayıt altına alarak internet sitesi üzerinden yayına sunup ziyaretçilerine sanal gezinti imkanı sunacak.

Vali Salih Ayhan'ın talimatıyla Sivas'ın saklı güzelliklerinin gün yüzüne çıkartılması için "Sivas'ı Keşfet" adlı tanıtım projesi başlatıldı.

Proje kapsamında profesyonel ekiplerce il merkezi ve 16 ilçenin doğal güzellikleri, kültürü ve yemekleri aylar süren çalışmayla video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınarak klip hazırlandı.

Sivas'ın tanıtımına katkı sunacak video klipler, Valilik tarafından oluşturulan visitsivas.com internet sitesi üzerinden yayına sunulacak.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine, "Sivas'ı Keşfet" projesinin 2 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu söyledi.

Sivas'ın müthiş bir coğrafyası olduğunu belirten Ayhan, "Doğal güzelliğimiz harikulade, sivil mimarilerimiz olağanüstü. Sivas'ın yazı ayrı, kışı ayrı, ilkbaharı ayrı, sonbaharı ayrı güzel. Dolayısıyla bir arşivimiz olması gerekiyordu." dedi.

Ayhan, sanal dünya ve dijital teknoloji üzerinden insanlara ulaşmayı hedeflediklerine işaret ederek, "İlimizin bilinirliğini ve tanınırlığını artırarak bu tür çalışmalarla video ve fotoğraflarla sahip olduğumuz güzellikleri iyi bir şekilde anlatmamız lazımdı." diye konuştu.

"Yeraltındaki o cevheri çıkarttık, mücevher yaptık"

Projenin uzun süren çekimler sonucu ortaya çıktığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Her bir ilçemizin ayrı ayrı kısa videoları, uzun videoları ve binlerce fotoğrafı çekildi. Bu şekilde hem ilçelerimizi desteklemiş olacağız hem de ilimizin geneline yönelik böyle güzel bir çalışmamız olacak. Özellikle Sivas dışında yaşayan vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin hasretini gidermesine de vesile oluyor. Veriler toplandıktan sonra visitsivas.com adresinde her ilçe için ayrı ayrı bölümler açılarak oradan da vatandaşlarımız izleme imkanı bulacak. Dijital bir dönüşüm var ve çağa ayak uydurmak lazım. Güzelliklerimizi iyi bir şekilde pazarlamamız lazım. Yeni dünyada özellikle doğal yaşam alanları, tarihi mekanlar ve diğer turizm enstrümanları ön planda. Deniz, kum turizmi bir şekilde doğa turizmine kaymaya başladı. Bunu fırsata çevirelim dedik, çok da güzel bir çalışma oldu. Yoğun bir emek var. Yıllardır Sivas'ta çalışan biri olarak bu kadar doğal güzelliğimiz olduğunu bilmiyordum. Tabiri caizse o hazineyi, yeraltındaki o cevheri çıkarttık, mücevher yaptık ve toplumumuza sunduk. Bunun etkisini seneye daha fazla hissedeceğiz."

Ayhan, her hafta, bir ilçede çekilen video klibin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşarak heyecan yaratmaya çalıştığını ifade ederek, 2 ay sonra bütün ilçeleri ve merkezde yapılan çekimleri paylaşmış olacaklarını söyledi.

"Sivas dışında yaşayan hemşerilerimizin ilgisi yoğun"

Yerli ve yabancı turistleri Sivas'a davet eden Ayhan, şöyle konuştu:

"İnsanların doğal yaşama özlemleri var. Özellikle salgınla anlayış bu tarafa doğru yöneldi. Bunun meyvesini 2022 yılında alacağımızı düşünmekteyim. Gerek konaklama anlamında, gerek ulaşım anlamında ve gerekse hizmet sektörü anlamında çok iyi bir altyapımız oluştu. Zaten bu altyapının da bunlar yansımasıdır. Eğer altyapımız olmadan bunları paylaşsak belki çok faydalı olmayabilirdi. Amacına ciddi manada hizmet ediyor ve etmeye devam edecek. Özellikle ilçe paylaşımlarımızın ardından Sivas dışında yaşayan hemşerilerimizin müthiş bir ilgisi oldu. Bu videolar kartopu gibi paylaştıkça etkisi daha da fazla oluyor. Bu zaten turizm hamlemizin bir parçası. Yani görünürlüğümüzü, bilinirliğimizi artırmanın bir parçası. Sanal dünyada kurduğumuz ağın altyapısını da burada oluşturuyoruz."

Sivas'ın 2022 yılında turizmde altın çağını yaşayacağına inandığını dile getiren Ayhan, şehrin altyapısını buna hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Sivas'ın saklı güzellikleri sanal dünyaya açılıyor (1)
Sivas'ın saklı güzellikleri sanal dünyaya açılıyor (1)
Sivas'ın saklı güzellikleri sanal dünyaya açılıyor (1)

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Salih Ayhan, Turizm, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ın saklı güzellikleri sanal dünyaya açılıyor (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ın saklı güzellikleri sanal dünyaya açılıyor (1) - Son Dakika
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