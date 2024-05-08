Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonra 4 metrelik ekmek üretti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonra 4 metrelik ekmek üretti

Sivas\'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonra 4 metrelik ekmek üretti

Sivas'ın Zara ilçesindeki bir fırında çalışan Erdoğan Çiçek, daha önce ürettiği 3 metre 80 santimetrelik ekmeğe gelen sosyal medya yorumları üzerine 4 metrelik bir ekmek daha yaparak taleplere cevap verdi. Çiçek, ekmeğin yaklaşık 45 kilo hamur gerektirdiğini ve 2 saat 15 dakikada pişirdiğini belirtti. İlk olarak 1 metre 90 santimetrelik ekmek yapan Çiçek, bu kez 4 metrelik ekmeğiyle dikkatleri üzerine çekti.

08.05.2024 13:03
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Sivas'ın Zara ilçesinde fırın işleten Erdoğan Çiçek, daha önce ürettiği 3 metre 80 santimetrelik ekmeğe sosyal medyadaki "neden 4 metre değil" yorumlarının ardından 4 metrelik bir ekmek daha yaptı.

Şehitler Mahallesi'nde fırın işleten ve 2015 yılında da 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ekmek yapan 50 yaşındaki Erdoğan Çiçek, kısa süre önce 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek üretti.

Çiçek, basında ve sosyal medyada yer alan haberlere "neden 4 metre değil" yorumu yapılması üzerine tezgah başına geçip, 4 metre boyunda ekmek pişirdi.

Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce yaptığı 3 metre 80 santimetre boyundaki ekmeğe yoğun talep olduğunu söyledi.

Yapılan yorumlar nedeniyle 4 metrelik ekmek ürettiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Fırın 4 metre. 4,5 veya 5 metre olsa onu da yaparım ama fırınımızın sonu bu. Ekmeğe yaklaşık 45 kilo hamur gitti. 140 tekli ekmek ediyor. Bu ekmeği tam 2 saat 15 dakikada pişirdim. Çok düşük derecede attım, 2 saat 15 dakika bekledi, zaten renginden belli. Ekşi maya kullandığımdan lezzet farkı da var. İlk yaptığım ekmek küçüktü bunlara göre, bir metre 90 santimetreydi ama 3 metre 80 santimetre yaptığım ekmeğe yoğun talep olmuştu. Merak edip alanlar oldu, çok lezzetli olduğunu söylediler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonra 4 metrelik ekmek üretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonra 4 metrelik ekmek üretti - Son Dakika
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