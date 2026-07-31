Sivas'ta 5 Asırlık Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Sivas'ta 5 Asırlık Sünnet Şöleni

Sivas\'ta 5 Asırlık Sünnet Şöleni
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Sivas'ta 30 çocuğa sünnet töreni düzenlendi, hediyeler ve etkinliklerle kutlandı.

Sivas'ta 5 asırlık vakıf geleneği kapsamında sünnet edilen 30 çocuğa altın, bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce, Sultan II. Bayezid Vakfiyesi'nin 530 yıllık hayır şartı kapsamında sünnet ettirilecek çocuklar için Sünnet Şöleni düzenlendi. Gökmedrese Vakıf Müzesi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene il protokolü üyeleri, vakıf yetkilileri ile çocuklar ve aileleri katıldı. Şölen kapsamında sünnet ettirilecek 30 çocuğa sünnet kıyafetleri giydirildi. Çocuklara altın takılırken, bisiklet ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Programda çocuklar ve aileleri için çeşitli etkinlikler de düzenlenirken, renkli görüntüler oluştu. Program hakkında bilgiler veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Bu kapsamda Sultan II. Beyazıd'ın Amasya'da bundan tam 530 yıl önce 1496 yılında kurulan vakfının hayır şartı olan, vakfiye gelirlerinden çocukların sünnet ettirilmesi şartı yerine getirilmektedir. Bu hayır şartı kapsamında 81 ilde başlatılan bu programı bugün de Sivas ilimizde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Köklü bir medeniyet mirasıdır"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise programda yaptığı konuşmada, "Bilindiği üzere milletimizin tarih boyunca inşa ettiği vakıf anlayışı, sadece ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir kurum değil aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren, gönüller arasında köprü kuran köklü bir medeniyet mirasıdır. Bugün gerçekleştireceğimiz bu anlamlı şölen de işte bu kadim mirasın yaşayan en güzel örneklerinden biridir. Şüphesiz sünnet sadece dini ve kültürel bir gelenek değil aynı zamanda ailelerimizin mutluluğunu paylaşan, dayanışma ruhunu güçlendiren ve toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren önemli bir değerdir. Bugün burada bir araya gelmemiz de bu birlik ve beraberlik ruhunun en güzel yansımalarından biridir. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve yüzlerindeki tebessüm bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır" dedi.

"Her şey için teşekkür ederiz"

Çocuklarını sünnet ettiren aileler ise çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Allah devletimizden ve hayırseverlerden razı olsun. Gayet güzel oldu vakfımıza her şey için teşekkür ederiz. Yukarı tekkeye gittik, gezdik her yeri güzeldi ve heyecanlıydı. Allah onların işini gücünü rast getirsin" ifadelerine yer verdiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta 5 Asırlık Sünnet Şöleni - Son Dakika

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