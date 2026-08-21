Sivas\'ta Anı Fotoğraflarıyla Dolu Çay Ocağı

Sivas'ta 24 yıldır çay ocağı işleten Yakup Öztürk, 48 yıldır topladığı köylüleri, akrabaları, arkadaşları ve daimi müşterilerinin fotoğraflarını iş yerinde sergiliyor.

Evli ve 5 çocuk babası 75 yaşındaki Öztürk'ün Küçükminare Mahallesi'ndeki 30 metrekarelik çay ocağına astığı fotoğraflar, görenlerin ilgisini çekiyor.

Öztürk, AA muhabirine, Maden Tetkik ve Arama (MTA) 1. Bölge Müdürlüğünden 1999 yılında emekli olduğunu söyledi.

MTA'da çalıştığı dönemde 1978 yılından itibaren arkadaşlarının fotoğraflarını toplamaya başladığını belirten Öztürk, "Ondan sonra da açtığım çay ocağına gelen müşterilerimin fotoğraflarını toplamaya başladım. Daha sonra da köylülerimin, yakın köydeki akrabalarımın, babamın arkadaşlarının ve dükkana gelen müşterilerin fotoğraflarını toplamaya başladım." dedi.

Öztürk, fotoğrafları sadece sevgi ve muhabbet için topladığını dile getirdi.

Başına bir iş gelirse fotoğrafları derneğe teslim edeceğini söyleyen Öztürk, "Gelen müşteriler fotoğrafları görünce onlar için daha farklı bir ortam oluyor. Bir gün eniştem Yunis Kaya'ya müşteriler, 'Senin fotoğrafın var mı' diye sordu. O da 'Buraya fotoğraf koyanlar hemen ölüyor, ben fotoğraf vermem' dedi. Fotoğraflardakilerin çoğu öldü ama sağ olanlar da var." diye konuştu.

"Elimde yapılmayı bekleyen 250-300 fotoğraf var"

Fotoğrafları bulunan bazı müşterilerin veya yakınlarının kendi evlerinde bile fotoğraflarının olmadığını belirten Öztürk, "Haberleri olmadan fotoğraflarını çekiyorum, bazılarını da onlardan alıyorum. Şu anda dükkanda 1000'in üzerinde fotoğraf bulunuyor. Hala da topluyorum. Elimde yapılmayı bekleyen 250-300 fotoğraf var. Ölene kadar da devam edeceğim. En çok fotoğrafı 1978-1979'da MTA'da çalışırken topladım. O günden bugüne devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Çay ocağı müşterilerinden, aynı zamanda Öztürk'ün eniştesi olan Yunis Kaya da fotoğrafların iyi bir anı olduğunu söyledi.

Fotoğrafları bulunanlardan hayatını kaybedenlerin olduğunu dile getiren Kaya, "Burada ağabeyimin, babamın fotoğrafları var. Onların hepsi rahmetli oldu. Bu nedenle ben kendi fotoğrafımı koymuyorum. Benden fotoğrafımı çok istedi ama vermedim." dedi.

"Çok güzel bir anı"

80 yaşındaki Mustafa Yılmaz da fotoğrafların hatıra olduğunu belirterek, "Çay ocağına geldiğimizde fotoğraflara bakıp birbirimize 'Bunu tanıyor musun' diye soruyoruz. Yakup Öztürk de bize bilgi veriyor. Çok güzel bir anı. Kimisi ölmüş, kimisi hayatta. Benim fotoğrafımı biraz hile yaparak karanlık yere koymuş." ifadesini kullandı.