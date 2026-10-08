Hititlerin kraliyet arşivi Samuha'da ortaya çıktı: Tabletler 3 bin 400 yıllık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hititlerin kraliyet arşivi Samuha'da ortaya çıktı: Tabletler 3 bin 400 yıllık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hititlerin kraliyet arşivi Samuha\'da ortaya çıktı: Tabletler 3 bin 400 yıllık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koç Üniversitesi'nin yürüttüğü Kayalıpınar kazısında, Hitit Kralı 2'nci Tudhaliya dönemine ait kraliyet arşivine ulaşıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hattuşa'da 1906'da bulunan tabletlerden sonraki en önemli Hitit arşiv keşiflerinden biri olarak değerlendirilen buluntuların devlet yönetiminden inanç dünyasına kadar pek çok konuda bilgi verdiğini söyledi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Kayalıpınar'da yürütülen kazılarda Hitit Kralı 2'nci Tudhaliya dönemine ait kraliyet arşivine ulaşıldı.

184 ÇİVİ YAZILI TABLET GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kayalıpınar kazı çalışmasında bulunan eserlerle ilgili açıklama yaptı. Vali Şimşek, kazılarda binlerce yıllık geçmişin izlerini gün yüzüne çıkaran önemli bulgulara ulaşıldığını belirterek, "Kayalıpınar'da, binlerce yıllık geçmişin izlerini gün yüzüne çıkaran kazı çalışmalarında yeni ve heyecan verici bulgulara ulaştık. Bildiğiniz üzere Yıldızeli ilçemizde bulunan ve yaklaşık 3 bin 800 yıllık geçmişe sahip Kayalıpınar, antik adıyla Samuha Hitit Kenti, Hitit Devleti'nin önemli siyasi, askeri ve dini merkezlerinden birisi. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde 2005 yılında başlayan, Koç Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında tarihe ışık tutacak çok kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu anlamda bugüne kadar çıkarılan çivi yazılı tablet ve tablet parçası sayısı 184'e ulaşmış durumda. Bu eserlerden 4'ü, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Geleceğe Miras' sergisinde yer almış ve hepimizi gururlandırmıştı" dedi.

HATTUŞA'DAN SONRAKİ EN ÖNEMLİ ARŞİV KEŞİFLERİNDEN

Bu yılki kazılarda ekibin çok daha büyük ve tarihi bir keşfe imza attığını söyleyen Vali Şimşek, "Kazılarda Hitit Kralı 2'nci Tudhaliya dönemine ait kraliyet arşivine ulaştı. Gerçekten bu keşif, yalnızca Anadolu tarihi açısından değil, dünya arkeolojisi açısından da büyük önem taşıyor. Öyle ki bilim insanları, bu buluntuları 1906 yılında Hattuşa'da keşfedilen tabletlerden sonraki en önemli Hitit arşiv keşiflerinden biri olarak değerlendirmektedir. Bu yönüyle Kayalıpınar'da ortaya çıkarılan kraliyet arşivinin, 21'inci yüzyılın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ortaya çıkarılan ve yaklaşık 3 bin 400 yıl öncesine ait bu tabletler, Hititlerin devlet yönetiminden askeri faaliyetlerine, inanç dünyasından günlük yaşamlarına kadar pek çok konuda önemli bilgiler sunuyor bizlere. İnanıyorum ki gün yüzüne çıkarılan bu belgeler, Hititlerin siyasi, idari, askeri, dini ve kültürel yapısının daha iyi anlaşılmasına ve Anadolu tarihinin bilinmeyen yönlerinin aydınlatılmasına önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Çalışmalara desteklerini sürdüreceklerini belirten Vali Şimşek, "Bizler de Sivas Valiliği olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte, bu eşsiz tarihi mirasımızın korunması, gün yüzüne çıkarılması, tarih ve kültür turizmine kazandırılması anlamında desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle kazı çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Koç Üniversitemize, Kazı Başkanımız Doç. Dr. Çiğdem Maner ve ekibine, çalışmalara çok kıymetli bilimsel katkılar sunan Prof. Dr. Daniel Schwemer'e ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu önemli keşfin Sivas'ımıza, ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Sivas ValiliğiYılmaz ŞimşekKültür SanatYıldızeliKültürGüncelSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Berna Laçin serbest bırakıldı Berna Laçin serbest bırakıldı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
Karamürsel’de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
20:30
Bakan Göktaş’tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız
Bakan Göktaş'tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız
19:49
Trump, İran’la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
Trump, İran'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 21:26:15. #7.12#
SON DAKİKA: Hititlerin kraliyet arşivi Samuha'da ortaya çıktı: Tabletler 3 bin 400 yıllık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei