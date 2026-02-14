Sivas\'ta \'Saz ve Söz ile Sevda\' Konseri

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, ses ve saz sanatçıları "Saz ve Söz ile Sevda" konseri düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, Anadolu'nun değişik yörelerinin seçkin türkülerini seslendirdi.

Konseri Koro Müdürü Davut Kaya, il protokölü ve çok sayıda vatandaşlar izledi.