Sivas'ta Sinema Eğilimleri: Yerli Filmlere İlgi Yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin sinema istatistiklerine dair elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Sivas'ta toplam 14 sinema salonunda bin 555 koltuk bulunuyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu sinema salonlarında toplam 182 film gösterime sunuldu. Bunun 84'ünü yerli film, 98'ini ise yabancı film oluşturdu. Gösterime sunulan filmlerde Sivaslının tercihi daha çok yerli filmler oldu. 2025 yılında sinema salonlarının yolunu tutan 151 bin 962 seyircinin 89 bin 260'ı yerli filmleri, 62 bin 702'si ise yabancı filmleri izledi. - SİVAS