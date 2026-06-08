Sivas'ta Sinema Eğilimleri: Yerli Filmlere İlgi Yüksek - Son Dakika
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Sivas'ta Sinema Eğilimleri: Yerli Filmlere İlgi Yüksek

08.06.2026 10:37
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TÜİK verilerine göre Sivas'ta 2025'te 182 film gösterildi, yerli filmler tercih edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin sinema istatistiklerine dair elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Sivas'ta toplam 14 sinema salonunda bin 555 koltuk bulunuyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu sinema salonlarında toplam 182 film gösterime sunuldu. Bunun 84'ünü yerli film, 98'ini ise yabancı film oluşturdu. Gösterime sunulan filmlerde Sivaslının tercihi daha çok yerli filmler oldu. 2025 yılında sinema salonlarının yolunu tutan 151 bin 962 seyircinin 89 bin 260'ı yerli filmleri, 62 bin 702'si ise yabancı filmleri izledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta Sinema Eğilimleri: Yerli Filmlere İlgi Yüksek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Sinema Eğilimleri: Yerli Filmlere İlgi Yüksek - Son Dakika
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