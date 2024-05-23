Sivas, 27-31 Mayıs'ta ilk kez düzenlenecek Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas, 27-31 Mayıs'ta ilk kez düzenlenecek Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Sivas, 27-31 Mayıs\'ta ilk kez düzenlenecek Uluslararası Film Festivali\'ne ev sahipliği yapacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 27-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Film Festivali'ne ilişkin bilgi verdi. Festivalde farklı ülkelerden gönderilen 2 bin 328 film arasından seçilen 10 film finale kaldı. Festival boyunca düzenlenecek söyleşilerde oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar sinemaseverlerle bir araya gelecek.

23.05.2024 15:45
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Sivas, 27-31 Mayıs'ta ilk kez düzenlenecek Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öncülüğünde, Valilik ve Belediyenin katkılarıyla düzenlenen festivale ilişkin bilgi verdi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Şimşek, 27-31 Mayıs arasında Sivas'ın ilk kez bir film festivaline ev sahipliği yapacağını ve bunun heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Festival ile şehirde kültür sanat rüzgarı eseceğini belirten Şimşek, "Festival, sinemaya ilgi duyan öğrencileri, akademisyenleri ve sektörde çalışan profesyonelleri bir araya getirerek sinemaseverlerin Sivas'ı daha yakından tanımasına vesile olacaktır. İnşallah bu etkinlik sayesinde yapımcılar bundan sonra Sivas'a daha çok ilgi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Uluslararası Fiilm Festivali, 27 Mayıs Pazartesi günü kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Festivalde, farklı ülkelerden gönderilen 2 bin 328 filmden kurmaca ve belgesel kategorileri için ön jürilerin belirlediği 10 film finale kaldı. Bu filmlerin yönetmenleri veya temsilcileri Sivas'a gelecek, asıl jürilerin belirlediği filmlerin ödülleri kapanış programında sahibini bulacak.

Festival jürileri kurmaca kategorisi için Kazak yönetmen Adilkhan Yerzhanov, Azerbaycanlı yönetmen Ilgar Najaf, yönetmen Mustafa Kara, oyuncu Selen Uçer, senarist Akın Aksu, belgesel kategorisi için yönetmen Emre Karapınar, yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, yönetmen Kerime Senyücel, yönetmen Kurtuluş Özgen ve Rumen yönetmen Marian Tutui'den oluşacak.

Festival boyunca düzenlenecek söyleşilerde oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Toplantıya Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile festival düzenleme kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas, 27-31 Mayıs'ta ilk kez düzenlenecek Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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