Siverek'te Filistin'e Destek Resim Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siverek'te Filistin'e Destek Resim Etkinliği

Siverek\'te Filistin\'e Destek Resim Etkinliği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler, Filistin'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla resim etkinliği düzenledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen etkinlikte öğrenciler Filistinli çocuk, Mescid-i Aksa, Filistin ve Türk Bayrağı resimleri yaptı.

27.08.2024 14:16
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resim kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından Filistin'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla resim etkinliği yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen resim kursunda eğitim gören bir grup öğrenci, öğretmenleri nezaretinde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına dikkat çekmek amacıyla açık havada resim yapma etkinliği gerçekleştirdi.

Üçgen Park'ta düzenlenen etkinlikte öğrenciler Filistinli çocuk, Mescid-i Aksa, Filistin ve Türk Bayrağı resimleri yaptı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Halit Aksu, AA muhabirine, Filistin'de devam eden soykırıma dikkati çekmek amacıyla açık havada resim etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının yürütülen soykırımın gündemde kalmasını sağlamak olduğunu belirten Aksu, "Açık havada düzenlememizin nedeni buradan geçen insanların çizdiğimiz resimlere bakması, Filistin'deki soykırımın ve Gazze'de yaşanan vahşetin gündemde kalmasını sağlamak. Bu doğrultuda çocuklarla böyle bir resim etkinliği düzenledik." dedi.

Öğrencilerden Fatma Zehra Fıratlı ise Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için resim çizdiklerini ifade ederek, "Buradan geçen herkes Gazze'de neler yaşanıyor görsün. Ben Türkiye ile Filistin bayrağı çizdim. Türkiye ile Filistin kardeştir ve her zaman da Filistin'in yanında olacaktır." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Tüysüz de amacının herkesin Filistin'i hatırlaması ve unutmaması olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan Pelin Arslandal da katliamın durmasını isteyerek Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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