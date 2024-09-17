Siverek'te Suriyeli Kadınlara Meslek Kursları - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siverek'te Suriyeli Kadınlara Meslek Kursları

Siverek Belediyesi ve Birleşmiş Milletler iş birliğiyle, Suriyeli kadınların sosyal entegrasyonunu desteklemek amacıyla meslek kursları devam ediyor. Halı dokuma, resim ve filografi gibi eğitimlerin verildiği kurslarla, katılımcılar hem meslek ediniyor hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

17.09.2024 19:47
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Siverek'te Suriyeli kadınlara yönelik meslek kursları devam ediyor

ŞANLIURFA - Siverek Belediyesi ve Birleşmiş Millet iş birliğiyle Suriyeli kadınların sosyal entegrasyonunu sağlamak için kadın kültür merkezlerinde açılan meslek kursları devam ediyor.

Kültür Müdürlüğü ve Göç İdaresi tarafından Dicle- Bağlar Kadın Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katılan Suriyeli kadınlara mesleki eğitimler veriliyor. Halı dokuma, resim ve filografi kursuna katılan kadınlar, edindikleri mesleklerin ardından ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Programın asıl amacının Suriyeli kadınların sosyal bütünleşmelerinin sağlanması ve çevreye uyumlarının kolaylaştırılması olarak belirtildi.

BM koordinatörü Adnan Kuba, desteklerinden dolayı Siverek Belediyesi'ne teşekkür etti. Programın ana amacının Suriyeli kadınların uyumunu sağlamak olduğunu belirten Kuba, "Bu programın ana amacı buradaki Türk ve Suriyeli kadınların birlikte olmasıdır. Aslında biraz bu yabancılığı bitirmek ve kardeş gibi olmalarını sağlamaktır. Şu an halı kursundayız ve daha önceki programlarımızdan birinde bir Türk kadın bu fikri söyledi. Bize halı kursu yapalım diye o arkadaşımız önerdi ki kendisi halı dokuma fabrikasında çalışıyordu. Biz bu fikir üzerine bu programları başlattık. Programlarımızda 12 oturum var ve her oturum bir hafta sürüyor. Bu program ve aktivitelerde Suriyeli kadınlar daha çok halının eski dönemlerinde halının hikayesine odaklanıyor. Öncelikle Siverek Belediyesi ve Dicle-Bağlar Kadın Kültür Merkezine çok teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle böyle güzel bir ortamda programımızı uygulayabiliyoruz" dedi.

Dicle-Bağlar Kadın Kültür Merkezi sorumlusu Seyran Çiftçi de, "Birleşmiş Milletler ve Siverek Belediyesi işbirliğiyle Suriyeli kadınların entegrasyonunu kolaylaştırma amacı ile bir ay öncesinden başlatmış olduğumuz programı biz de Dicle-Bağlar Kadın Kültür Merkezi olarak programın ev sahipliğini yapmaya çalışıyoruz. Kurslar arasında halı dokuma, filografi ve resim gibi kurslardan faydalanıp meslek olarak devamlılığını sağlayabilmeleri amacıyla moral ve motivasyonlarına destek olmaya çalışıyoruz. Bu kurslarımızın devamlılığını sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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