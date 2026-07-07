Sivrihisar'da Çocuk Tiyatrosu Gösterimi - Son Dakika
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Sivrihisar'da Çocuk Tiyatrosu Gösterimi

Sivrihisar\'da Çocuk Tiyatrosu Gösterimi
07.07.2026 10:21
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Yunus Emre Gençlik Merkezi, Nasrettin Hoca'nın fıkralarını çocuklara tanıttı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi bu sefer çocuk tiyatrosu ile seyirci karşısına çıktı.

Nasrettin Hoca'nın memleketi Sivrihisar da, Sivrihisar Gençlik Merkezi'nde yapılan gösterimde minikler oyuna yoğun ilgi gösterdi. Nasrettin Hoca'nın 'Timur'un Filleri' isimli fıkrası Gençlik Lideri Erol Özer tarafından sahneye uyarlandı, Yunus Emre Gençlik Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelendi. Gençlik Merkezi müdürü Nazmiye Tanışman, tiyatro oyununu geleneksel mizah kültüründe önemli bir yeri olan Nasrettin Hoca'nın yeni nesillere tanıtılması noktasında önemli bulduğunu belirterek benzer oyunlar için hazırlık yaptıklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivrihisar'da Çocuk Tiyatrosu Gösterimi - Son Dakika

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