Sivrihisar'daki Kamil Zaim Kurday Konağı restore ediliyor

09.04.2026 15:14  Güncelleme: 15:16
Sivrihisar Belediyesi, Yenice Mahallesi'nde yer alan Kamil Zaim Kurday Konağı için restorasyon çalışmalarına başladı. Atıl durumda bulunan konak, tarihi dokusuna uygun bir şekilde yenilenecek ve kültürel bir merkez haline getirilecek. Restorasyonun 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Sivrihisar Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkma hedefi doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yenice Mahallesi'nde, Zaimağa Konağı'nın arkasında yer alan ve 2016 yılında mülk sahipleri tarafından restore edilmek üzere belediyeye devredilen Kamil Zaim Kurday Konağı için kapsamlı restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Uzun süredir atıl durumda bulunan tarihi konak, yürütülecek çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılarak yaşayan bir kültür alanına dönüştürülecek. Proje kapsamında yapı, hem tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilecek hem de ilçenin kültürel hayatına katkı sağlayacak şekilde işlevlendirilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, konağın restorasyon sürecinin bugün itibarıyla başladığını belirterek şunları söyledi:

"Kamil Zaim Kurday Konağındayız. Varislerinden değerli hemşehrimiz Dilek Hanım ile yaptığımız görüşmelerin ardından bugün itibarıyla konağımızda proje ve restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. 2016 yılında devralınmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamış olan bu kıymetli yapı, hem Kamil Bey'in hatırasını yaşatmak hem de Sivrihisar'ımızın tarihi gelişimine katkı sağlamak adına büyük önem taşıyor. Zaimağa Konağımızla bitişik olan bu konağımızda yaklaşık 4-5 aylık proje sürecinin ardından restorasyon çalışmalarını tamamlayarak 2027 yılında açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sivrihisar, Son Dakika

