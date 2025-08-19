Söğüt'te Dijital Tarih Müzesi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Söğüt'te Dijital Tarih Müzesi Kuruluyor

19.08.2025 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijital müze, Söğüt'ün tarihi kimliğini güçlendirerek turizme katkı sağlayacak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle Söğüt ilçesinde hayata geçirilecek Beylikten İmparatorluğa: Söğüt Dijital Tarih Müzesi Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Söğüt Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) iştirakçi olarak yer aldığı proje kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi alanında bulunan ve uzun süredir atıl durumdaki Halime Hatun Mescidi restore edilerek dijital bir tarih müzesine dönüştürüleceği kaydedildi.

Bir yıl içinde tamamlanması planlanan müzenin, dijital teknolojilerle zenginleştirilen çağdaş müzecilik uygulamalarıyla hayata geçirileceği, ziyaretçilere tarihsel olayları interaktif bir şekilde deneyimleme fırsatı sunacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, BEBKA'nın 2024-2028 Bölge Planı ve Söğüt Tarihi Alanları Eylem Planı ile uyumlu olarak hazırlanan projenin, Söğüt'ün tarihsel kimliğini çağdaş müzecilik anlayışıyla birleştirerek hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için güçlü bir cazibe merkezi haline getireceği, aynı zamanda kültür turizmiyle bölgesel kalkınmaya da önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in imza töreninde, projenin Söğüt'ün tarihi kimliğini güçlendireceğini belirterek, bu tür yatırımların kentin kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmada kritik bir rol üstlendiğini ifade ettiği aktarıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un ise ilçenin Osmanlı'nın beylikten imparatorluğa uzanan yolculuğuna ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu, dijital müzenin Söğüt'ün marka değerini artırarak turizme yeni bir soluk getireceğini vurguladığı kaydedildi.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram'ın da projenin Söğüt'ün marka değerini yükselteceğini ve bölge turizmini çeşitlendirerek ekonomiye önemli katkılar sunacağını belirterek, kültürel mirasın dijitalleşmesi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için BEBKA'nın bu tür projelere destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Halime Hatun, Kültür Sanat, Teknoloji, bilecik, Ekonomi, Turizm, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Söğüt'te Dijital Tarih Müzesi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması 24 kişi serbest bırakıldı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 24 kişi serbest bırakıldı
Putin ve Zelenski buluşacak mı Trump’tan açıklama geldi Putin ve Zelenski buluşacak mı? Trump'tan açıklama geldi
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 17:47:28. #7.11#
SON DAKİKA: Söğüt'te Dijital Tarih Müzesi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.