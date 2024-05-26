SOLOTÜRK, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

SOLOTÜRK, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali\'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Eyyübiye Millet Bahçesi çevresinde yapılan uçuşu, çok sayıda kişi alkışlarla izledi. SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı. Gösteriyi Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ve diğer protokol üyeleri de izledi.

26.05.2024 18:21
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Şanlıurfa'ya geldi.

Eyyübiye Millet Bahçesi çevresinde gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ü, çok sayıda kişi izledi.

Akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, alkışlarla ekibe destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat SOLOTÜRK, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika

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