Somuncu Baba Aksaray'da Anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Somuncu Baba Aksaray'da Anılıyor

Somuncu Baba Aksaray\'da Anılıyor

Türk-İslam kültürünün önemli figürlerinden Şeyh Hamid-i Veli, Aksaray'da düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' etkinlikleriyle vefatının 612. yıl dönümünde anıldı. Etkinlikler, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

19.11.2024 13:38  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANADOLU'da Türk-İslam kültüründe önemli bir yeri olan Şeyh Hamid-i Veli adıyla da bilinen Somuncu Baba, vefatının 612'nci yıl dönümünde Aksaray'da düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' etkinlikleri ile anılıyor.

Şeyh Hamid-i Veli'nin adıyla da bilinen Somuncu Baba, vefatının 612'nci yılında Aksaray Üniversitesi'nde düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' adı verilen 2 gün sürecek etkinliklerle anılıyor. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinliklerin ilk günü Tarihçi, Arşiv Uzmanı Orhan Özdil'in 'Osmanlı Arşiv Belgelerinde Somuncu Baba' sergisiyle başladı. Etkinliklerine ilk gününe; Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

'SOMUNCU BABA, HOCALARIN HOCASIDIR'

Burada konuşan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Anadolu'nun bağrına serpiştirilen, Horasan erenlerinden nasıl Mevlana Konya'nın, Hacı Bektaş Veli Nevşehir'in, Ahi Evran Kırşehir'in, Hacı Bayram Veli Ankara'nın nasibine düşmüşse Tapduk Emre, Yunus Emre ve Somuncu Baba da Aksaray'ın hissesine düşmüştür. Bursa Ulu Camii'nin açılışında manevi sırrı ifşa olan Somuncu Baba'nın, Aksaray'a gelmesi tesadüfi değildir. Çünkü Aksaray şehr-i süleha, Aksaray dar'ül ilimdir. Aksaray, Tapduk Emre ve Yunus Emre'nin şehridir. Somuncu Baba, hocaların hocasıdır; Hacı Bayram-ı Veli'nin hocasıdır. Fikirleri Hacı Bayram eliyle Akşemseddin'e, Akşemseddin eliyle de Fatih Sultan Mehmet'e sirayet etmiştir. İstanbul'un kutlu fethine giden yolda Aksaray'ın böyle anlamlı bir özelliği ortaya çıkmıştır. O nedenle Aksaray ve bu coğrafya manevi anlamda boşuna seçilmemiştir" dedi

'SAYGIN BİR PROGRAM HALİNE GETİRMEYİ İSTİYORUZ'

Vali Kumbuzoğlu, "Bugün o ilim irfan sahiplerinin fikirlerini, gençlerimizin zihinlerine nakşetmek, eserlerini tanımak, tanıtmak onların ışığıyla geleceğimizi aydınlatmak zorundayız. Bugün buna çok ihtiyacımız var. Bu törenleri, Konya'daki Şeb-i Arus törenleri gibi her yıl yapılan, Türkiye'ye mal olmuş ve saygın bir program haline getirmeyi istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

TANITIM FİLMİ GÖSTERİLDİ

Program, Somuncu Baba tanıtım filmi gösterimi ve Doç. Dr. Ali Kerim Öner yönetimindeki Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Topluluğu'nun Somuncu Baba ilahileri dinletisiyle devam etti. Programda daha sonra Somuncu Baba araştırmaları ile tanınan Prof. Dr. Haşim Şahin 'Somuncu Baba' konulu konferans verdi. Etkinlikler yarın da devam edecek.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

Aksaray Belediyesi, Aksaray Valiliği, Somuncu Baba, Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Tören, Sanat, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Somuncu Baba Aksaray'da Anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:13:36. #1.13#
SON DAKİKA: Somuncu Baba Aksaray'da Anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.