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Son Dakika | Çocuklar "katıklı ekmek atölyesinde" hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Son Dakika | Çocuklar "katıklı ekmek atölyesinde" hünerlerini sergiledi

15.12.2021 10:17

Son dakika kültür sanat haberine göre Çocuklar "katıklı ekmek atölyesinde" hünerlerini sergiledi Hatay'da yöresel lezzet olan katıklı ekmeği bu kez ustalar değil çocuklar yaptı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'da yöresel lezzet olan katıklı ekmeği bu kez...

Çocuklar "katıklı ekmek atölyesinde" hünerlerini sergiledi

Hatay'da yöresel lezzet olan katıklı ekmeği bu kez ustalar değil çocuklar yaptı

HATAY - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'da yöresel lezzet olan katıklı ekmeği bu kez ustalar değil çocuklar yaptı.

Antakya ilçesinde Turunçlu Şehit Hakan 3 Yıldız İlk ve Ortaokulu 4. sınıf öğrencileri Yerli Malı Haftasında Unesco Hatay Gastronomi Evi'ni ziyaret ederek katıklı ekmek atölyesine hünerlerini sergiledi.

Eldivenlerini takan çocuklar ilk olarak katıklı ekmeğin harcını karıştırdı. Çocuklar daha sonra hamur açarak bu harcı açtıkları hamurun üzerine ekledi. Çocuklar Unesco Hatay Gastronomi Evi şefleriyle birlikte katıklı ekmek yapmasını öğrendi. Yapılan katıklı ekmekler çocuklara ikram edildi.

Unesco Hatay gastronomi evi müdürü İpek Aslan, Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Unesco Hatay Gastronomi Evi'nin geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarımı konusunda var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Yerli Malı Haftasında öğrenciler için bir Antakya kültür geleneği olan katıklı ekmek atölyesi oluşturduklarını belirten Aslan; "Şeflerimizle birlikte bir araya geldik. Aşçılık üzerine mesleki bilgileri aşçılarımız öğrencilerimizle paylaştı. Onların sorunlarına yerinde cevap verdi. Katıklı ekmek atölyemizde başından sonuna kadar hep beraber yaptık ve taş fırına gönderdik. Fırın ve kasap kültürü Antakya'da gelişen ve var olan bir kültürdür. Bu kuşaklara aktarımı konusunda her birimde ve her yerde görev alıyoruz. Bu konuda duyarlı öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ederiz. Unesco Hatay Gastronomi Evi Hatay halkının evidir. Kapılarımız herkese sonsuza kadar açıktır. 2 buçuk yılda yaklaşık 100 etkinlik yaptık. Bunların içerisindeki en önemlisi de gelenek olan yemeklerimizin genç kuşaklara aktarımı konusunda atölyeler düzenlemektir. Bunlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu konuda bizden talepte bulunan tüm sivil toplum örgütlerine, okullara ve öğrencilere kapılarımız açıktır" dedi.

Son Dakika | Çocuklar katıklı ekmek atölyesinde hünerlerini sergiledi
Son Dakika | Çocuklar katıklı ekmek atölyesinde hünerlerini sergiledi
Son Dakika | Çocuklar katıklı ekmek atölyesinde hünerlerini sergiledi
Son Dakika | Çocuklar katıklı ekmek atölyesinde hünerlerini sergiledi

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Gastronomi, Antakya, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika | Çocuklar 'katıklı ekmek atölyesinde' hünerlerini sergiledi - Son Dakika


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