Üye Girişi
Son dakika! Düzce'de itfaiye ekiplerinin sahiplendiği kedi personelden bir an bile ayrılmıyor - Son Dakika

Son dakika! Düzce'de itfaiye ekiplerinin sahiplendiği kedi personelden bir an bile ayrılmıyor

30.12.2021 16:32
Son dakika! Düzce'de itfaiye ekiplerinin sahiplendiği kedi personelden bir an bile ayrılmıyor

Son dakika haberleri: Düzce'de, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan kurtarılan kedi, kendisini sahiplenen personelin maskotu haline geldi.

Düzce'de, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan kurtarılan kedi, kendisini sahiplenen personelin maskotu haline geldi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce bir evin asansör boşluğuna sıkışan kedi yavrusunu kurtardıktan sonra sahiplendi.

Kediye "Minik" ismini veren ekipler, hayvanı biberonla besleyerek büyüttü.

Kısa sürede yeni yuvasına alışan kedi, sevimli hareketleriyle neşe kaynağı haline geldiği personelden bir an olsun ayrılmıyor.

"Minik de burada olmaktan mutlu"

İtfaiye müdürü Mehmet Ali Kahraman, AA muhabirine, asansör boşluğundan kurtardıkları kedi yavrusunu sahiplenerek bakımını üstlendiklerini söyledi.

Yıl boyunca bu tür kurtarma görevlerinden çok sayıda yaptıklarını dile getiren Kahraman, bu hayvanları, eğer sahipli değillerse müdürlüğe getirerek belli bir süre baktıktan sonra sahiplendirdiklerini anlattı.

Kahraman, 20'den fazla kediyi yeni yuvaya kavuşturduklarını belirterek, "Vatandaşlar, 'Biz bakmak istiyoruz.' diyor. Bazen olay yerinde görüyorlar ve sahipleniyorlar. Kendi baktıklarımız var. Bizler de sosyal medya üzerinden 'Kedilerimiz var, sahiplenmek isterseniz bekleriz' tarzında paylaşımlar yapıyoruz. Biraz baktıktan sonra vatandaşlardan sahiplenme talebi oluyor; bir yandan seviniyor, bir yandan ayrıldığımız için üzülüyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 3 ay önce asansör boşluğundan kurtardıkları kedi yavrusunu da sahiplendiklerini aktaran Kahraman, şöyle devam etti:

"Bu ufak kedimiz İtfaiye Müdürlüğüne geldiğinde yabaniydi, bizden kaçıyordu. Arkadaşlarımız elleriyle besliyor, bizi benimsemeye başladı. 3 vardiyada çalışan arkadaşlarımızı tanıyor. Minik, buraya çok alıştı. Arkadaşlarımızla itfaiye araçlarına biniyor, soyunma odalarına giriyor, yazı işlerinin olduğu odaya çıkıyor. O da burada olmaktan çok mutlu."

Kahraman, havaların soğumasıyla araçların motor bölümleri sıcak olduğu için kedilerin buralara sığındığına işaret ederek, sürücülere araçlarını çalıştırmadan kaputu kontrol etme çağrısında bulundu.

YORUMLAR
500

Düzce Belediyesi, İtfaiye, Düzce, kedi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika! Düzce'de itfaiye ekiplerinin sahiplendiği kedi personelden bir an bile ayrılmıyor - Son Dakika


Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs         
16:31
Mahkum'da bugün: Bütün insanlar mahkum! Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe Mahkum'da bugün: Bütün insanlar mahkum! Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe         
16:18
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek         
14:02
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın         
19:48

Son Dakika Haberleri
16:31 Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs
16:17 Mahkum'da bugün: Bütün insanlar mahkum! Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe
16:13 Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak yakalandı
16:10 Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak
16:09 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mı?
16:07 Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi!
15:59 Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti
15:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor
15:49 İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur
15:47 Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 16:40:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Düzce'de itfaiye ekiplerinin sahiplendiği kedi personelden bir an bile ayrılmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement