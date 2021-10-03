Son dakika haber... Köyceğiz'deki orman yangınının sembol ismi Merve'nin hedefi ormancı olmak - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan yangında, ekiplere hortum taşıyarak yardım eden Merve Koçyiğit, yangınlardan çok etkilendiğini ve ormancı olarak daha aktif görev almak istediğini söyledi.

Köyceğiz'de 29 Temmuz'da başlayan orman yangını yaklaşık 16 gün sürmüş, yangında Ağla, Yeşilköy, Zeytinalanı, Pınar, Sazak, Çayhisar, Otmanlar, Çövenli mahallelerinin yer aldığı 12 bin 373 hektar alan etkilenmişti.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman yangın söndürme işçileri ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'lar ve mahalle sakinleri ile gönüllüler de destek verdi.

Omzunda taşıdığı hortumla yangın söndürme çalışmalarına destek veren ve basında yer alan fotoğrafıyla yangınla mücadelenin sembol isimlerinden biri olan 19 yaşındaki Merve Koçyiğit, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Zeytinalanı İlk Müdahale Ekipleri ile bir araya geldi.

Yangın söndürme ekipleriyle sohbet eden Koçyiğit, yangında yaşadıklarını paylaştı.

Koçyiğit, AA muhabirine, babası gibi ormancı olmayı hedeflediğini belirterek, "Benim babam da bu işin içinde. Kaç gün uyumadığını, ayakta durduğunu anlatırdı. O gün, yangının başladığı ilk günlerdi. Yangın evimize doğru geliyordu. Bizler de hem ekiplere yardım olsun diye hem de yangını söndürmek için koştuk, çaba gösterdik. Yangın rüzgarla birlikte yayılmaya başladığı sırada orada bulunanlar arazözün müdahale etmesini istediler. Arazözün o mesafeye gitmesi için toplanması gereken hortumu vardı. Onun dolanmasında zaman kaybı olmasın, diye hep birlikte çekelim dediler. Biz de o yüzden omuzumuza alıp hortumu çektik." ifadelerini kullandı.

Yangın sonrası teşekkür etmek için ekipleri ziyaret ettiğini dile getiren Koçyiğit, yangın söndürme çalışmalarının güçlüğünden bahsetti.

Ekiplerin, bölgede çok iyi bir çalışma gerçekleştirdiğini ve birçok evi yanmaktan kurtardığını vurgulayan Koçyiğit, "Ekiplere çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmasaydı evimiz dahil her yer yanacaktı. Nefes alacağımız ormanı biraz da olsa kurtarabildik. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayız. Canları pahasına doğayı ve bizi koruyan tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Koçyiğit, "Bu fotoğrafım yayınlanmadan önce de babam gibi ormancı olmayı düşünmüştüm, bu fotoğrafla birlikte daha da istekli oldum. Üniversitede ormancılık okumayı düşünüyorum. Yani benim için yapılabilecek mesleklerden bir tanesi ormancılık, diyebilirim."dedi.

Dozer operatörü Kaplan: "Çok şükür ki devletimiz çok güçlü"

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünde dozer operatörü olarak görev yapan Musa Kaplan ise Merve Koçyiğit'e ziyareti ve ekiplere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bölgede bir doğal afet yaşandığına dikkati çeken Kaplan, şöyle konuştu:

"Bu bir doğal afetti, tamamen kontrolden çıkmıştı. Çok şükür ki devletimiz çok güçlü, bütün imkanlarıyla bizim yanımızdaydı. Merve gibi diğer gönüllüler de sürekli bize yardımcı oldular, ellerinden gelen bütün yardımı gösterdiler. İnşallah bu tür acılar tekrarlanmaz. Bütün milletimize geçmiş olsun, diyorum."

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünde arazöz operatörü olarak görev yapan Cengiz Uysal da yangında Merve'nin canla başla çalışanlardan birisi olduğunu söyledi.