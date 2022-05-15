Son dakika haberi: Saklıkent Şelalesi peyzaj çalışmasıyla "mesire alanı" olarak hareket kazanacak - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde doğaseverler tarafından ilgi gören Saklıkent Şelalesi'nin, piknik ve mesire alanı olarak hareketlenmesi için peyzaj projesi çalışması başlatıldı.

Kent merkezine 45, ilçeye ise 5 kilometre mesafede bulunan orman içindeki şelale, doğaseverler tarafından keşfedilmesinin ardından tescillenerek turizme kazandırıldı.

Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki Yağcılar köyü içerisinden ulaşılan ve yaklaşık 120 metre yükseklikteki kayalıklardan akan şelale etrafında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan ve zamanla kullanılamaz hale gelen oturma alanları yenilenecek.

Yerel yönetimlerin desteğiyle hazırlanacak peyzaj projesi kapsamında gerekli çevre düzenlemeleri yapılarak, bölgenin piknik ve mesire alanı olarak daha da hareketlenmesi sağlanacak.