Son dakika haberi: Saklıkent Şelalesi peyzaj çalışmasıyla "mesire alanı" olarak hareket kazanacak - Son Dakika
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Son dakika haberi: Saklıkent Şelalesi peyzaj çalışmasıyla "mesire alanı" olarak hareket kazanacak

15.05.2022 12:42

Son dakika haberi: Düzce'nin Yığılca ilçesinde doğaseverler tarafından ilgi gören Saklıkent Şelalesi'nin, piknik ve mesire alanı olarak hareketlenmesi için peyzaj projesi çalışması başlatıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde doğaseverler tarafından ilgi gören Saklıkent Şelalesi'nin, piknik ve mesire alanı olarak hareketlenmesi için peyzaj projesi çalışması başlatıldı.

Kent merkezine 45, ilçeye ise 5 kilometre mesafede bulunan orman içindeki şelale, doğaseverler tarafından keşfedilmesinin ardından tescillenerek turizme kazandırıldı.

Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki Yağcılar köyü içerisinden ulaşılan ve yaklaşık 120 metre yükseklikteki kayalıklardan akan şelale etrafında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan ve zamanla kullanılamaz hale gelen oturma alanları yenilenecek.

Yerel yönetimlerin desteğiyle hazırlanacak peyzaj projesi kapsamında gerekli çevre düzenlemeleri yapılarak, bölgenin piknik ve mesire alanı olarak daha da hareketlenmesi sağlanacak.

Son dakika haberi: Saklıkent Şelalesi peyzaj çalışmasıyla mesire alanı olarak hareket kazanacak
Son dakika haberi: Saklıkent Şelalesi peyzaj çalışmasıyla mesire alanı olarak hareket kazanacak
Son dakika haberi: Saklıkent Şelalesi peyzaj çalışmasıyla mesire alanı olarak hareket kazanacak
Son dakika haberi: Saklıkent Şelalesi peyzaj çalışmasıyla mesire alanı olarak hareket kazanacak
Son dakika haberi: Saklıkent Şelalesi peyzaj çalışmasıyla mesire alanı olarak hareket kazanacak

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Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Saklıkent Şelalesi peyzaj çalışmasıyla 'mesire alanı' olarak hareket kazanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Saklıkent Şelalesi peyzaj çalışmasıyla "mesire alanı" olarak hareket kazanacak - Son Dakika
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