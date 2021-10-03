Siverek'te 5. Geleneksel Şire ve Kerge Şenliği düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ilçeye has şire üzümünü yaşatmak amacıyla düzenlenen 5. geleneksel şire ve kerge şenliği düzenlendi, şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde her yıl sonbahar mevsime doğru kerge heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Daha önce binlerce dönüm arazide ilçeye üzgü şire bağları, şehrin büyümesi ve arazilerin imara açılmasıyla beraber yok olmayla karşı karşıya kalırken, özelikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, şire bağlarını korumaya ve bu üzümlerden bastık, cevizli sucuk, pekmez gibi ürünler üretiyor.

Siverek Bilim, Kültür ve Sanat Derneği ile Fırat Gezginler Kulübü işbirliğiyle şire bağların yok olmaması ve geleneğin devam etmesi amacıyla tarihi Gümrük hanında 5. geleneksel şire ve kerge şenliği düzenlendi. Şenlikte, Siverek'e üzgü şire üzümü bağlarından toplanan üzüm, geleneksel yöntemlerle basılarak, şire haline getirildi. Birçok aşamadan geçen üzüm şiresi, büyük kerge kazanına katılarak, 3 saat kısık ateşte kaynatılarak, bulamaca dönüştürüldü. Hazırlanan bulamacın bir bölümünden sucuk ve bastık yapılırken, diğeri şenliğe katılan ziyaretçilere dağıtıldı.

Fırat Gezginler Kulübü üyesi, Siverek Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, 'Değişik şenlik ve festivallerle Siverek'i tanıtmak ve geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını' belirtti." Karavar," Arkadaşlarımızla birlikte böyle bir şenlik tertiplemeyi planladık, daha önce de değişik tarihlerde şire ve kerge festivalleri yapılmıştı, bizde bunun devamı amacıyla 5'inciyi düzenledik. Aslında her yıl düzenli bir şekilde yapılması gereken bir organizasyondur bu, geç kalınmış bana göre. Bu yıl küçük çaplı yaptık, ama ilerde inşallah çok daha büyüğünü yapacağız. Bu gibi etkinlikler sayesinde geçmiş gelenek ve göreneklerimiz yeni nesle ulaşacak. Bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi

Siverek Bilim, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Halil Yoğunlu, 'Kültürel anlamda çalışmalar yaptıklarını' ifade etti. Yoğunlu konuşmasının devamında," Bugün Siverek'in bir geleneği olan bağ bozumunu yaptık, kergemizi kaynattık, Bulamacımızı yaptık ve etkinliğimize gelen yaklaşık bin kişiye dağıttık, çok mutlu olduk. Amacımız gelenekleri yaşatmaktır, mesela çok eskiden bulamaçta deve yapılırdı, biz onu yaptık, sucuk yaptık, bastık yaptık. Çok güzel geçti" diye belirtti.

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı'da yaptığı açıklamada," Siverek şire üzümü bağları çok meşhurdur, bu bağların büyük bölümü Siverek'in sınırlarına çok yakın bir yerde olmaları ve bu arazilerin imara açılmasıyla beraber üzüm bağlarımızın büyük bölümünü maalesef kaybettik. Bugün bulunduğumuz noktada artık şire üzümünden bahs etmek çok zor oluyor, biz bu geleneğin, kültürün yaşamasını istiyoruz. Bu sebepten dolayı da, bugüne kadar düzenlenmiş olan 4'üncü şire festivalininim beşincisini düzenledik. Kerge yapmak, şire üzümünü toplamak çok ciddi ve zor bir iştir, sonrasında onun yapımı, onun bulamaç haline getirilmesi, bizim kerge dediğimiz, kerge haline getirilmesi çok zor ve zahmetli bir şey. Bugün Fırat Gezginler Kulübü, Siverek Bilim, Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte bu etkinliği düzenledik. Yaptığımız bulamacı etkinliğe katılan vatandaşlara ikram ettik" diye konuştu

Festival sonrasında, Siverek Bilim, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Halil Yağunlu tarafından etkinliğe destek verenlere plaketler verildi.