Son dakika haberi | Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına "özel çocuklar" için materyal teşekkürü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına "özel çocuklar" için materyal teşekkürü

07.03.2022 19:14
Son dakika haberi | Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına "özel çocuklar" için materyal teşekkürü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, özel çocuklara özel eğitim materyallerini ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, özel çocuklara özel eğitim materyallerini ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel çocuklarımızın özel eğitim materyalleriyle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm Milli Eğitim camiasını tebrik ediyorum. Daha iyi bir gelecek, daha nitelikli bir eğitimle mümkün." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve özel çocuklar için sunulan imkanların anlatıldığı videoya da yer verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Emine Erdoğan'dan Milli Eğitim Bakanlığına 'özel çocuklar' için materyal teşekkürü - Son Dakika


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