Son dakika haber: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, görme engelli çocuklar için sahneye çıktı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel olarak hazırladıkları betimlemeli tiyatro oyunuyla, görme engelli öğrencilerin gönüllerine dokundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ara veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Şehir Tiyatrosu, bu hafta seyircileriyle buluşmalarının ardından sosyal sorumluluk projelerine de başladı.

Şehir Tiyatrosu ekibi, bu kapsamda hazırladıkları betimlemeli "Keloğlan ve neşeli eşeği" oyununu Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler için sahneledi. Betimlemeli okuma tiyatrosu, öğrenciler tarafından beğeniyle takip edildi.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, AA muhabirine, ekip olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve toplumun her kesimini tiyatroyla buluşturmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sergiledikleri her oyunun kendileri için önemli olduğu aktaran Ocakoğlu, "Bugün de Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulundaki kardeşlerimizle betimlemeli okuma tiyatrosu yaptık. Böyle bir atmosferde kardeşlerimizle bir arada olmak bize inanılmaz huzur ve mutluluk veriyor. Çok güzel zaman geçirdik kardeşlerimizle çok eğlenceli güzel bir program oldu. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu programlarımız devam edecek. Bu programlara katılmamızda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ile Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığındaki arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Biz buradaki hocalarımızla görüştük, şimdi bir çocuk oyunu hazırlayacağız ve buradaki kardeşlerimizle en kısa zamanda onu da sahneleyeceğiz." dedi.

"Gözlerimi kapattım hayal ettim"

Görme engelli 15 yaşındaki Elif Demir tiyatroyu çok sevdiğini ve oyunu beğeniyle takip ettiğini söyledi.

Tiyatro ekibine teşekkür eden Demir, "Oyun sayesinde bayağı bir mutlu olduk ve çokta güldük. Onlara çok teşekkür ederim iyi ki gelmişler. Benim tiyatroya ilgim eskiden de vardı ama şimdi daha da fazla ilgim arttı. Oyun sırasında gözlerimi kapattım, hayal ettim oradaymışım gibi gerçekten çok güzeldi." diye konuştu.

Görme engelli 13 yaşındaki Ömer Aslan da oyunu çok beğendiğini belirterek "Oyun çok güzeldi çok mutlu oldum, oyun çok komikti ama hırsızlık yapmak kötü bir alışkanlıktır. Ben bir ara tiyatro yapmıştım bir daha yapmak isterim." dedi.