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Son dakika haberi... Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örnekleri Üsküdar'da sergilendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örnekleri Üsküdar'da sergilendi

07.12.2021 09:42

Son dakika haberi... Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örnekleri Üsküdar'da sergilendi Üsküdar'ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bir dönemin en nadide cami projelerini modern bir formda tanımlayan Cami Projeleri Sergisi'nin...

Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örnekleri Üsküdar'da sergilendi

İSTANBUL - Üsküdar'ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bir dönemin en nadide cami projelerini modern bir formda tanımlayan Cami Projeleri Sergisi'nin açılışı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Sanatçının özgün cami tasarımlarının yanı sıra Selçuklu, neo-klasik ve geç dönem Osmanlı mimarisinin kısmen güncellenmiş örneklerinin bulunduğu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in açılışını yaptığı sergi, 13 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örneklerinin sergilendiği Cami Projeleri Sergisi kurdele kesimi ile açıldı. Sergide bir yandan cami mimarisini geçmişteki bağlarından koparmadan, ihtiyaç ve beğenilere göre tasarlamaya çalışırken, öte yandan cami algısı ve mimari-tevhid ilişkisini örselemeden tamamen özgün tasarımlarla genç kuşak mimarlara kapı aralamayı amaçlanıyor. Mehmet Osmanlıoğlu'nun 39 yıllık mesleki tecrübesiyle abidevi mimari alanında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği 53 cami ve külliye projesinden bir bölümünün yer aldığı sergide; Selçuklu, neo- klasik ve geç dönem Osmanlı mimarisinin kısmen güncellenmiş örneklerinin yanında, sanatçının özgün cami tasarımları da bulunuyor. Eserlerinde cami mimarisini geçmişteki köklü bağlarından koparmadan güncel ihtiyaç ve beğenilere cevap verecek şekilde yorumlayan sanatçı, mimari- tevhid ilişkisini gözeterek hayat verdiği çalışmalarıyla genç mimarlara yeni ilhamlar vermeyi hedefliyor.

"Camiler, hem medeniyetimizin hem inancımızın vazgeçilmezidir."

Sergide konuşan Başkan Türkmen, "Bugün Üsküdar'da Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nin fuaye alanında çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Mimar ve yazar Mehmet Osmanlıoğlu'nun cami projeleriyle ilgili bir sergisi. Çok değişik, çok özgün çizgileri olan güzel bir cami projeleri içerisindeyiz. Özellikle bu projeyi gençlerin ve üniversite tahsilini mimarlık mühendislik üzerine yapanların ya da yapmak isteyenlerin görmelerini arzu ederim. Camiler bizim hem medeniyetimizin hem inancımızın, değerlerimizin vazgeçilmezidir. Camisiz bir hayat asla düşünülemez. Bizim camilerimizin bir taraftan estetik olması lazım, güzel olması lazım. Müslümanın toplu ibadet yaptığı mekanlar en güzel mekanlar olmalı ve fonksiyonel olmalı yani insanların camilere çok kolay girip çıkabilmesi lazım. Engellisi var, yaşlısı var, hastası var vatandaşlarımız bu camilere çok kolaylıkla girip çıkabilecek bir tarzda, bir mimari de yapılması gerekir. Mehmet Osmanlıoğlu beyefendinin eserlerinde bu özellik var." şeklinde konuştu.

"20 yıllık çalışmanın bir ürünü"

Sergide eserlerini vatandaşla buluşturan Mehmet Osmanlıoğlu," Cami Projeleri Sergisi benim uzun yıllardır düşündüğüm ama bir türlü realize edemediğim bir çalışmaydı. Küçük bir örneğini Anadolu Yakası'nın merkezi Üsküdar'dan başlattık. 21 tane cami çalışmamız var burada. Bu camiler, neo-klasik, klasik Selçuklu, güncel mimari ve bunun dışında hepsi özgün çalışmalar. Tamamen bana ait ve yaklaşık 20 yıllık çalışmanın bir ürünü." ifadelerini kullandı.

Öte yandan program sonunda Mehmet Osmanlıoğlu tarafından Başkan Türkmen'e tablo ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Son dakika haberi... Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örnekleri Üsküdar'da sergilendi
Son dakika haberi... Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örnekleri Üsküdar'da sergilendi
Son dakika haberi... Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örnekleri Üsküdar'da sergilendi
Son dakika haberi... Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örnekleri Üsküdar'da sergilendi

Selçuklu, Osmanlı, Üsküdar, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örnekleri Üsküdar'da sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan nadide cami örnekleri Üsküdar'da sergilendi - Son Dakika
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