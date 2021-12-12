Üye Girişi
Son dakika haberi! Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi

12.12.2021 13:51
Son dakika haberi! Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Türk ve geçici koruma altındaki Suriyeli 40 çocuğun yer aldığı Ortak Hikaye Projesi kapsamında, katılımcı çocukların hayalleri "Gökçe" adlı hikaye kitabında bir araya getirildi.

Türk ve geçici koruma altındaki Suriyeli 40 çocuğun yer aldığı Ortak Hikaye Projesi kapsamında, katılımcı çocukların hayalleri "Gökçe" adlı hikaye kitabında bir araya getirildi.

Goethe-Institut, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Anadolu Kültür'ün yürüttüğü "Kültür İçin Alan Programı" kapsamında bir grup eğitimci ve akademisyen, Türk ve Suriyeli çocukların hayallerine dokunmak amacıyla Ortak Hikaye Projesi'ni hazırladı.

Gaziantep'teki 6-14 yaş arasındaki 40 çocuk ve ailelerinin katıldığı atölye ile teorik birçok çalışmanın yapıldığı proje kapsamında, katılımcı çocukların hayalleri ve resmettikleri görsel materyaller sayesinde ortak bir hikaye oluşturuldu.

Çocukların ortak hayallerinin yansıtıldığı bu kitap ile diğer çocuklara aktarılması hedefleniyor.

Proje koordinatörü Aslı Gökgöz, kitabın tanıtım toplantısında, projeyle Türk ve Suriyeli çocukları ortak hikaye çevresinde buluşturduklarını söyledi.

Projede farklı hikayelerle büyüyen çocukların kolektif bir hikayesinin şekillendirilmesinin amaçlandığını ifade eden Gökgöz, "Kültürel, sınıfsal, etnik, dilsel, cinsiyet gibi açılardan 40 çocukla deneyimleyerek farklı ama aynı olduğumuzu fark etmek, yaratıcılığımızı keşfetmek, özgüvenimizi geliştirmek, seslerimizi duyurabilmek ve kolektif hafızaya katkı sunmak için bir araya getirildi." dedi.

Gökgöz, geçen yıl başladıkları projede salgının verdiği zorlukları aşarak, önlemler kapsamında hem çevrimiçi hem de uygulamalı olarak atölye çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Çocuklarla görüştüklerini ve onların hayallerine temas ettiklerini anlatan Gökgöz, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Projedeki çocuklar hikayede geçen kahraman, mekan ve olayı kendiliğinden belirledi. Gökyüzü altında beraberce yaşadığımızı vurgulamak için çocukların belirlediği 'Gökçe' ismi kitaba verildi. Çocukların satır aralarında sevgiyi, dayanışmayı anlattığı bu hikayeyi 24 çizer çocuk, sahne sahne resimledi. Kitap projemizde yer alan Suriyeli çocuklar, hikayelerini dillerinde okuyabilmeleri için Türkçe ve Arapça basıldı. Çocukların hikayesinin daha çok kişiye ulaşabilmesi için internet sitesinde Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak herkesin erişimine açıldı. Çocukların şekillendirdiği çok dilli ve çok renkli bu kolektif hikayenin herkese ulaşmasını ve başka hikayelere ilham olmasını arzuluyoruz."

Son dakika haberi! Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi
Son dakika haberi! Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi
Son dakika haberi! Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi
Son dakika haberi! Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi
Son dakika haberi! Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi

Suriyeli, Atölye, Gökçe, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi! Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi 14:08 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler 12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu

Son Dakika Haberleri
14:07 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi
14:01 Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı
13:45 Vitor Pereira Fenerbahçe'den gidiyor! Yeni adresi şaşırttı
13:20 Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz bile onu durduramadı
13:05 Bilim insanlarının araştırması ortaya çıkardı! Hastalıklara karşı en dirençli kan grubu belirlendi
12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler
12:36 İstanbul Sultangazi'den, Halk Ekmek kuyruğu! Oluşan metrelerce sıra telefon kamerasına kaydedildi
12:34 Yoğun bakım hemşiresi sosyal medyadan paylaştı! İşte ölüm döşeğindeki insanların yaptığı son şey
12:33 Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi
12:00 Uzmanlar uyardı! Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantının sadece geceleri kendini gösteren belirtisi ortaya çıktı
Galatasaray bir UEFA kupası zaferi daha görmek istiyor! İki yıldız kesinlikle satılmayacak Galatasaray bir UEFA kupası zaferi daha görmek istiyor! İki yıldız kesinlikle satılmayacak         
14:15
Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı         
14:02
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti         
12:23
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 14:19:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Türk ve Suriyeli çocukların hayalleri, hikaye kitabında derlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement