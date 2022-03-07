Son dakika haberleri... Geleneksel kıyafetlerle bebekleri süslüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Geleneksel kıyafetlerle bebekleri süslüyor

07.03.2022 10:26

Son dakika haberleri: Geleneksel kıyafetlerle bebekleri süslüyor El emeği göz nuru dökülerek üretilen yöresel kadın kıyafetli bebekler adeta kapışılıyor Kütür ve Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün: "Geleceğimiz teminatı çocuklarımız daha sağlıkla oyuncaklarla oynamalı" Kütahya'da geleneksel...

Geleneksel kıyafetlerle bebekleri süslüyor

El emeği göz nuru dökülerek üretilen yöresel kadın kıyafetli bebekler adeta kapışılıyor

Kütür ve Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün:

"Geleceğimiz teminatı çocuklarımız daha sağlıkla oyuncaklarla oynamalı"

KÜTAHYA - Kütahya'da geleneksel kıyafetlerle süslenen bebekler büyük rağbet görüyor.

Kütür ve Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün, 8 yıl önce 'çocukların daha sağlıklı oyuncaklarla oynaması' amacıyla yöresel kıyafetli bez bebek yapmaya başladığını söyledi. 62 yaşındaki Şaziye İlgün, "Bebeklerin üzerine el emeği göz nuru olan başta bindallı ve tefe başı gibi yöresel kadın kıyafetlerinin minyatürünü işliyoruz. Bilhassa bindallı modeli ilgi görüyor" diye konuştu.

Kütahya'nın Osmanlı şehri olduğunu dile getiren İlgün, "Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel bez bebek sanatçısıyım. Eskişehirliyim, Kütahya'ya üniversite tahsilim için geldim o geliş, 42 yıldır buradayım. Dumlupınar Üniversitesi Seramik Bölümü mezunuyum. Her zaman geleneksel sanatlara büyük ilgim olmuştur. Çocukların daha sağlıklı oyuncaklarla oynamasını istediğim için bez bebek yapmaya başladım. Amacım başta çocuklara organik, zarar vermeyen oyuncaklar yapmaktı. Yaptığım oyuncaklar çevremde çok büyük ilgi gördü. Belediye Kadın İş Geliştirme Merkezi aracılığı ile destek aldım. Eşim Hikmet İlgün ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları öğretim görevlisi Lale Özder hocamın da desteği ile bez bebek yapmaya, ikinci memleketim olan Kütahya kıyafetleriyle başladım. Bez bebeklerime Kütahya'nın geleneksel kıyafetlerini giydirmeye ve bu şekilde geleneksel bebek yaparak, Kütahya'yı katıldığım ulusal ve uluslararası fuar ve festivallerde elimden geldiğince tanıtmaya başladım. Kütahya Osmanlı döneminde saray kıyafetlerini hazırladığı için çok ağır işlemeli kıyafetler bulunmaktadır, onun için şanslıydım. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olduktan sonra diğer illerinde önde gelen şahsiyetlerini ve geleneksel giysili bez bebeklerini yapmaya başladım. Bez bebeklerimden bazıları Kastamonu ve Gaziantep Müzesi'nde de bulunuyor. En büyük amacım, geleneksel bez bebeği gelecek nesillere aktarmak ve inşallah geleneksel bez bebeği gelecek kuşaklara aktararak devam etmesini sağlamaktır" şeklinde konuştu.

İlgün, geleneksel kıyafetli bir bebeğin satış fiyatının 500 TL'den başladığını sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri... Geleneksel kıyafetlerle bebekleri süslüyor
Son dakika haberleri... Geleneksel kıyafetlerle bebekleri süslüyor
Son dakika haberleri... Geleneksel kıyafetlerle bebekleri süslüyor

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Kütahya, Turizm, Bebek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri... Geleneksel kıyafetlerle bebekleri süslüyor - Son Dakika


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