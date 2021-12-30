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Son dakika haberleri: Selimiye Çocuk Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmete açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Selimiye Çocuk Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmete açıldı

30.12.2021 13:35

Son dakika haberler: Selimiye Çocuk Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmete açıldı Başkan Hilmi Türkmen: "Kütüphaneleri çocuk sesleriyle doldurmak istiyoruz" Üsküdar'da yenilenen Selimiye Çocuk Kütüphanesi açıldı.

Selimiye Çocuk Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmete açıldı

Başkan Hilmi Türkmen: "Kütüphaneleri çocuk sesleriyle doldurmak istiyoruz"

İSTANBUL - Üsküdar'da yenilenen Selimiye Çocuk Kütüphanesi açıldı. 7-16 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan kütüphanenin açılışını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çocuklar gerçekleştirdi.

Üsküdar'da yenileme çalışmaları tamamlanan Selimiye Çocuk Kütüphanesi gerçekleştirilen açılış programıyla kapılarını açtı. Çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunmak, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için çok sayıda eserin yer aldığı kütüphaneye açılış gününde çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış programında miniklerin canlı müzik performansı ve şiir okumaları büyük beğeni topladı. Kütüphane içerisinde kitapların yanı sıra çocukların zeka gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlara da yer verildi. Kütüphanenin açılış kurdelesini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çocuklar gerçekleştirdi.

Tam donanımlı olarak hizmet verecek

Kütüphane içerisinde etkinlik alanı, okuma salonu, resim, boyama etkinlik alanı, strateji-zeka oyun alanı, öğrencilerin görsel ve işitsel algılarının gelişmesine katkıda bulunacak alanlar yer alırken aynı zamanda velilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek. Yenilenen 2 katlı kütüphane haftanın 6 günü kapılarını öğrencilere açık tutacak.

"Kütüphaneleri çocuk sesleriyle doldurmak istiyoruz"

Açılış programı sonrası konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar Belediyesi olarak Kültür Bakanlığımızla yaptığımız protokol gereği buranın açılışını yeniden gerçekleştirmiş olduk. Burayı tamamen yeniledik. İçerisini yeni kitaplarla doldurduk. Tamamen çocukların istifade edeceği güzel bir kütüphane oldu. Burası yenilenmiş haliyle bir zenginlik kazanmış oldu. Burada roman, hikaye ve ders kitaplarına takviye eserler var. Burası 7 ila 16 yaş arasındaki öğrenci grubuna hitap edecek ve haftanın 6 günü çocuklarımıza hizmet vermeye devam edecek. Çocuklarımız üye olmak kaydıyla kitaplar ödünç alabilecek. Bu tarz kütüphane çalışmaları bizleri de mutlu eden projeler. Bizim de amacımız bu kütüphaneleri çocuklar ile doldurmak. Buraların çocuk sesleriyle dolmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Selimiye Çocuk Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmete açıldı
Son dakika haberleri: Selimiye Çocuk Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmete açıldı
Son dakika haberleri: Selimiye Çocuk Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmete açıldı

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Hilmi Türkmen, oyunlar, Üsküdar, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: Selimiye Çocuk Kütüphanesi yeni yüzüyle hizmete açıldı - Son Dakika


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