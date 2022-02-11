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Son dakika kültür sanat: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyle duyurduğu muhteşem projede sona yaklaşıldı - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyle duyurduğu muhteşem projede sona yaklaşıldı

11.02.2022 11:15

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyle duyurduğu muhteşem projede sona yaklaşıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nin çevresinde bulunan meydanda gerçekleştirilen düzenleme projesinde sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyle duyurduğu muhteşem projede sona yaklaşıldı

EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nin çevresinde bulunan meydanda gerçekleştirilen düzenleme projesinde sona yaklaşıldı. Selimiye'nin gölgesindeki meydan, Ramazan Bayramı'nda hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları hızlandırılan Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nde sona yaklaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, caminin görüntüsünü bozan alanlar kaldırıldı. Cami silüetinin daha görünür hale getirildiği çalışmalarda, peyzaj çalışmaları da hız kazandı. 25 Bin metrekarelik yeşil alanın oluşturulacağı meydanda, önümüzdeki haftalarda ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak.

Tarihi kalıntılar arkeopark olarak sergilenecek

Meydanda gerçekleştirilen temel kazılarında ortaya çıkan Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyuları ahşap ve cam konstrüksiyonlarla çevrelenerek arkeopark olarak sergilenecek. Projenin ilk etabının Nisan ayında ikinci etabının da Mayıs ayında tamamlanıp Ramazan Bayramı'nda Edirnelilerin hizmetine açılacağı öğrenildi.

"Daha önce çok kötü durumdaydı, şimdi harika görünüyor"

Edirneli vatandaşlardan Engin Şit, "Daha önce burası çok kötü durumdaydı. Yapılan çalışmalarda görüyoruz ki, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'ye ve Selimiye Camii'nin mimarisi Mimar Sinan'a yakışır bir hale getiriliyor. Harika görünüyor. Bittiğinde daha da güzel olacak" dedi.

"Gelen turist sayısı artacak"

Edirneli tava ciğer işletmecilerinden Bahri Dinar da, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Çalışmalar tamamlandığında çok muhteşem bir eserle karşılaşacağız. Dünyanın ve Türkiye'nin her tarafından çok daha fazla turist Edirne'ye gelmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika kültür sanat: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyle duyurduğu muhteşem projede sona yaklaşıldı
Son dakika kültür sanat: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyle duyurduğu muhteşem projede sona yaklaşıldı
Son dakika kültür sanat: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyle duyurduğu muhteşem projede sona yaklaşıldı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mimar Sinan, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyle duyurduğu muhteşem projede sona yaklaşıldı - Son Dakika


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