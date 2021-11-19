Son dakika! Şehit dedesinin hatırasını, şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet vererek yaşatıyor - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde berberlik yapan Irak Türkmeni Muhammed Raad Rafeeq, Osmanlı döneminde binbaşı olarak görev yapan dedesi Şehit Napilyon Fatih İskender'in hatırasını, dükkanında ağırladığı şehit yakınları ve gazilere hizmet vererek yaşatıyor.

İlçede 9 yıldır yaşayan ve 3 yıldır Irak Türkmeni Rafeeq, dükkanında ilk defa karşılaştığı bir şehit çocuğu ile sohbeti sonrası Osmanlı döneminde şehit düşen binbaşı dedesi Şehit Napilyon Fatih İskender'den de etkilenerek şehit ve gazi ailelerini ücretsiz tıraş hizmeti verme kararı aldı.

Rafeeq, AA muhabirine, yıllardır Yalova'da yaşadığını ve Türkiye'de yaşamaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Dedesinin de 1826 yılında Türkiye'de askerlik yaptığını ve İstanbul Kadıköy Sancağı'nda binbaşı olarak görev aldığını anlatan Rafeeq, şöyle konuştu:

"Şehit aileleri ve gazileri çok seviyoruz. Biz buraya huzurlu yaşamak için geldik. Türkiye'yi çok seviyoruz. Dedemin hatırına şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tıraş yapıyoruz. Şehitler olmasa bizler bu topraklarda yaşayamazdık. Benim isteğim tüm esnafların bu konuda hassasiyet göstermeleridir. Ücretsiz olmasa bile indirimli uygulamalar yapsınlar. Benim dedem Şehit Napilyon Fatih İskender yıllarca bu topraklarda mücadele vermiştir. Benim kapım tüm şehit ve gazi ailelerine sürekli açıktır."

Gerçekleştirdiği bu güzel hareketinden ötürü ilçe halkının da desteğini alan genç berber, aile büyüklerinin de kendisini bu davranışından dolayı tebrik ettiklerini söyledi.