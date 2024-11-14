Sonbahar Renkleriyle Büyüleyen Tabiat Parkı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sonbahar Renkleriyle Büyüleyen Tabiat Parkı

Sonbahar Renkleriyle Büyüleyen Tabiat Parkı

Pazaryeri'ndeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ve Bozcaarmut Göleti sonbahar renkleriyle bezendi.

14.11.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti ve çevresindeki ormanlık alanlar, sonbaharda yeşilden sarıya birçok rengin tonlarıyla bezendi.

Sonbaharda yaprakları sararmaya başlayan kayın, meşe, çam, akçaağaç, söğüt ve karakavak gibi ağaçlar, Küçükelmalı ve Bozcaarmut göletleri ve kıvrımlı yollarla bütünleşti.

Renklerin "büyülü dünyasında" doğa belgesellerini aratmayan manzaralar sunan tabiat parkı ile gölet ve çevresinde yaşanan sessizliği kimi zaman kuş sesleri, bazen de ağaçlardan kırılıp düşen dal parçaları bozuyor.

Özellikle hafta sonları bu bölgelere gelen ziyaretçiler, ağaçların arasındaki yapraklarla kaplı patikalarda yürüyüp doğal güzellikleri inceliyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, ilçenin her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti'nde sonbaharın tüm renklerinin bütünleştiğini belirten Tekin, "Ağaçlarımız yaprak dökmeye başladığında, bitki örtüsü itibarıyla renkler değişince doğaseverler, sonbahar manzaralarını görmek için Pazaryeri'ne geliyor. Fotoğrafçılar ve yürüyüş yapmayı sevenler yaprak hışırtılarıyla doğanın keyfini çıkarıyor." dedi.

Elif Topçu ise ailesiyle Eskişehir'den geldiklerini ifade ederek tabiat parkının büründüğü renklere hayran kaldıklarını, bölgeyi ilkbaharda yeniden ziyaret etmek istediklerini anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Pazaryeri, bilecik, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sonbahar Renkleriyle Büyüleyen Tabiat Parkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:24:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sonbahar Renkleriyle Büyüleyen Tabiat Parkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.