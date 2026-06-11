Ahlat'ta 'Sonsuz Güzel' isimli sinema filminin çekimlerine başlandı - Son Dakika
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Ahlat'ta 'Sonsuz Güzel' isimli sinema filminin çekimlerine başlandı

Ahlat\'ta \'Sonsuz Güzel\' isimli sinema filminin çekimlerine başlandı
11.06.2026 08:42  Güncelleme: 08:47
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Mesut Uçakan yönetmenliğindeki 'Sonsuz Güzel' filminin çekimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT katkılarıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı. Film, modern çağın fikri çatışmaları arasında hakikat arayan bir gencin hikayesini konu alıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mesut Uçakan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Sonsuz Güzel" isimli sinema filminin çekimlerine başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla hazırlanan filmin çekimleri için ilçeye gelen ekip, Kale Mahallesi'nde hazırlıklarını tamamladı. Kurban kesimi ve yapılan duaların ardından filmin ilk sahneleri çekilmeye başlandı. Ahlat ve İstanbul'da gerçekleştirilecek çekimlerde, modern çağın ortaya çıkardığı fikri çatışmalar arasında sıkışan bir gencin hakikat arayışı beyaz perdeye taşınacak.

Çekim alanını ziyaret ederek yönetmen Mesut Uçakan ve oyuncularla bir araya gelen Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, filmin ilçe açısından önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Başkan Gülmez, "Ahlat'ımıza bir Mesut Uçakan imzası atılmasını düşündük. Anadolu irfanını nasıl anlatabiliriz diye kafa yorarken Mesut hocamızla buluşmamızla birlikte, Sonsuz Güzel filminin ilk adımını atmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah filmle birlikte Ahlat sanat anlamında da hak ettiği yere gelecektir. Bundan sonra da tüm film ve yapımcıları, özellikle dizi çekmek isteyen yönetmenleri Ahlat'a davet ediyoruz" dedi.

Yönetmen Mesut Uçakan ise filmin içeriği ve çekim süreci hakkında bilgi verdi. Uçakan, "Filmimiz Sonsuz Güzel isminde. Bütünüyle güzellik üstünde ve o güzelliği vereni arayan bir gencin iç ve dış mücadelesi üzerine kurulu bir film. Bir hafta burada çalışacağız. Ondan sonrada İstanbul'da olacağız. 3 hafta çekimlerimiz sürecek. Burada gayet güzel ağırlandığımız için teşekkür ederim. Ahlat; filmcilerin, dizi çekenlerin henüz keşfetmediği bir yer gördüğüm kadarıyla. Ama o kadar çok doğal güzelliği ve tarihi var ki sanırım bundan sonra ilginin oluşmasına vesile oluruz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yaklaşık üç hafta sürmesi planlanan film çekimlerinin ilk bölümü Ahlat'ta gerçekleştirilecek. Çekimlerin daha sonra İstanbul'da devam edeceği öğrenilirken, filmin Ahlat'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahlat'ta 'Sonsuz Güzel' isimli sinema filminin çekimlerine başlandı - Son Dakika

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