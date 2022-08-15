Stratonikeia'da acele kamulaştırma - Son Dakika
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Stratonikeia'da acele kamulaştırma

15.08.2022 20:28

Stratonikeia'da acele kamulaştırma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında ziyaret ettiği Muğla Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kenti girişinde yer alan köy meydanındaki çok sayıda tescilli eski yapıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile acele kamulaştırma kararı çıktı.

Stratonikeia'da acele kamulaştırma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında ziyaret ettiği Muğla Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kenti girişinde yer alan köy meydanındaki çok sayıda tescilli eski yapıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile acele kamulaştırma kararı çıktı.

MUĞLA - Dünyanın en büyük mermer antik kenti olmasının yanında gladyatörler kenti olarak da bilinen Yatağan Stratonikeia antik kentinin köy meydanındaki eski yapılara Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile acele kamulaştırma yapılacak.

Geçmişi milattan önce 3'üncü yüzyıla kadar dayanan Helenistik dönem, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan Stratonikeia antik kenti, içerisinde hala yaşamın devam ettiği ender antik kentlerden birisi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, kurumlar ve çok sayıda özel sektörün sponsorluğunda devam eden kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarında antik kentin girişinde yer alan eski yapılar ile ilgili kamulaştırma çalışmaları tamamlanmak üzere.

Antik kentin girişinde yer alan Şaban Ağa Camii, Selçuklu Hamamı ve bazı dükkanlarda restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı. Köy meydanında bulunan eski yapılar tekrar ayağa kaldırılarak unutulmaya yüz tutmuş meslekler antik kentin girişindeki köy meydanında yaşatılacak.

Hem mazı yapılan, hem içinde yaşamın devam ettiği, hem de antik kente gelen ziyaretçilerin kazı alanı çevresine çekilecek şerit dışından çalışmaları izleyebileceği bir kent oluşturmak için sürdürülen çalışmalarda özel mülkler ile ilgili yapılan kamulaştırma çalışmalarında yaşanan sıkıntı sonrası Türkiye'de ilk defa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile nedeniyle 'Acele Kamulaştırma' gerçekleştirilecek.

13 Ağustos 2022 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, "Muğla İli, Yatağan ilçesi, Eskihisar Mahallesi Stratonikeia antik kenti 1. Derece arkeolojik sit alanında kalan tescilli yapıların restorasyonunun yapılması amacıyla söz konusu yapıların bulunduğu özel mülkiyete konu 1266, 1283, 1294, 1295, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352 ve 1353 parsel numaralı taşınmazların, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırmasına, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27'nci gereğince karar verilmiştir" denildi.

Stratonikeia antik kenti girişindeki eski yapılardan 14 parselde gerçekleştirilecek acele kamulaştırma işlemi sonrası bu alanlarda bulunan dükkanlarda restore ve konservasyon çalışmaları yürütülerek bu dükkanlar unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin faaliyetlerini yürütebilecekleri alanlar haline getirilecek.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Özellikle birinci köy meydanında camisiyle, hamamı ile evleriyle, meydanları ile kahvesi ile fırını ile bakkalı ile bütün bir doku oluşturuyor. Bunlar bizim için inanılmaz bir kıymetli değer durumunda. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Muğla Valiliğimiz ile birlikte yürüttüğümüz proje çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi destekli buradaki çalışmaları aşamalar halinde devam ettiriyoruz. Burada yaşayan bir köy meydanı olsun istiyoruz. Buraya geldiğinizde Beylikler dönemine ait hamamı da görün, Beylikler döneminden günümüze kadar yaşamış camiyi de görün, yanındaki evleri de görün ve dükkanlardan alış veriş yapılsın istiyoruz. Hatta buradaki tarihi fırınlardan çıkan ekmek kokusunu hissedin, yok olan mesleklerin burada yaşatılmasını istiyoruz. Tüm çalışmalar bu yönde ilerliyor. Köy ile ilgili ve meydan ile ilgili çalışmalarımız deva ediyor. Öncelikle burası le ilgili kurgularımızı tamamlamış durumdayız. Kurgulara bağlı olarak da dükkanları, var oldukları şekliyle ve orijinaline uygun bir şekilde restorasyonlarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Yatağan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Stratonikeia'da acele kamulaştırma - Son Dakika

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