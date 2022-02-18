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Süleyman Çelebi Yılında Sultanbeyli'de Vesiletü'n Necat programı - Son Dakika

Süleyman Çelebi Yılında Sultanbeyli'de Vesiletü'n Necat programı

18.02.2022 10:58

Süleyman Çelebi Yılında Sultanbeyli'de Vesiletü'n Necat programı UNESCO tarafından, 2022 yılı Süleyman Çelebi senesi ilan edildi.

Süleyman Çelebi Yılında Sultanbeyli'de Vesiletü'n Necat programı

İSTANBUL - UNESCO tarafından, 2022 yılı Süleyman Çelebi senesi ilan edildi. Sultanbeyli Belediyesi de Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğiyle birlikte; Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'inden şiirler akşamı düzenledi.

Sultanbeyli Belediyesi, Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yıl dönümü vesilesiyle 2021-2022 yılı kültür-sanat sezonunu Süleyman Çelebi senesi olarak belirlemişti. Birçok kültürel faaliyete imza atan belediye; sezon içerisinde Süleyman Çelebi anısına birçok etkinlik yaptı. Şimdi de birçok ismin katılımıyla "Süleyman Çelebi Vesiletü'n Necat" konulu şiir akşamı düzenledi. Gerçekleştirilen programda; Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'inden şiirler okundu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; İbrahim Sadri "Allah Adı Bahri", Selahattin Kocaaslan "Hak Teala Bahri", Nur Haktan "Veladet Bahri", Niyazi Gedik "Merhaba Bahri", İsmail Halis "Dua ve Münacaat Bahri", Talha Bora Öge "Miraç Bahri", Emrullah Uzun "Vefat Bahri", M. Hadi Duran "Kaside ve Dua" konularında şiirler okuyarak katkı sundular.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Vefatının 600'üncü yılında Kültür ve Sanat Sezonumuza Süleyman Çelebi'nin adını verdik. Bu vesile ile bu yıl içerisinde tematik programlar gerçekleştiriyoruz. UNESCO tarafından da Süleyman Çeleni yılı ilan edildi. Bu anlamda bu akşam ülkemizin kıymetli sanatçılarıyla mevlidi şerifi şiir formunda misafirlerimize dinletmiş olduk. Katılan bütün sanatçı dostlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Süleyman Çelebi Yılında Sultanbeyli'de Vesiletü'n Necat programı
Süleyman Çelebi Yılında Sultanbeyli'de Vesiletü'n Necat programı
Süleyman Çelebi Yılında Sultanbeyli'de Vesiletü'n Necat programı

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Sultanbeyli Belediyesi, Süleyman Çelebi, Şiir, dua, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Süleyman Çelebi Yılında Sultanbeyli'de Vesiletü'n Necat programı - Son Dakika


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