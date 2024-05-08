Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yadigarı 'Hamidiye Saatli Çeşmesi' aslına uygun restore edilecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yadigarı 'Hamidiye Saatli Çeşmesi' aslına uygun restore edilecek

Yozgat'ta Sultan 2. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. seneyi devriyesinde yapılan Hamidiye Çeşmesi, restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun görünümüne kavuşturulacak. Çeşme, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami'nin doğu giriş kısmında bulunuyor ve halk arasında 'Saatli Çeşme' olarak biliniyor. Restorasyon çalışmaları 6 ay sürecek ve tarihi çeşme, kentin önemli simgelerinden biri olarak tekrar hizmet verecek.

08.05.2024 20:48
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Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yadigarı "Hamidiye Saatli Çeşmesi" aslına uygun restore edilecek

YOZGAT - Yozgat'ta Çapanoğlu ailesi tarafından Sultan 2. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. seneyi devriyesinde saatli çeşme olarak yaptırılan ancak çeşitli nedenlerle yıpranan Hamidiye Çeşmesi, arşivdeki fotoğraflardan istifade edilerek restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun görünümüne tekrar kavuşturulacak.

Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde inşa edilen tarihi Çapanoğlu Büyük Cami'nin doğu giriş kısmında bulunan ve halk arasında "Saatli Çeşme" olarak bilinen Hamidiye Çeşmesi, yeniden tarihi görünümüne kavuşturuluyor. 1901 yılında inşa edilen ata yadigarı eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalanan protokol çerçevesinde aslına uygun yenilenecek. Titiz bir çalışmanın gerçekleştirildiği tarihi çeşmenin kitabe ve hatları, hattatlar tarafından eski fotoğraflardan okunarak tasnif edilecek. 1937 yılında kitabeleri ve armaları tahrip edilen Hamidiye Saatli Çeşmesi'nde gerçekleştirilecek restorasyon, 6 ay sürecek ve çalışmalar sonrası tarihi çeşme, kentin önemli simgelerinden biri olarak tekrardan hizmet verecek.

Kentteki tarihi eserleri gelecek nesillere bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ata yadigarı tarihi Hamidiye Saatli Çeşmesi'nin aslına uygun restore edileceğini duyurdu.

"Kadim kültürümüzü gelecek nesillere taşımak için gayret ediyoruz"

Yozgat'ın tarihi ile kadim bir coğrafya üzerine kurulduğunu belirten Vali Özkan, "Bu coğrafyada Türk'ün, Türk milletinin sayısız eseri vücut bulmuş, hali hazırda da bu eserler günümüzde yaşamaya devam ediyor. Yozgat merkezde Çapanoğlu Camisi, Başçavuşzade Camisi, Saat Kulesi ve Yozgat Lisesi ve bunun yanı sıra Hamidiye Saatli Çeşmemiz de Yozgat'ın önemli eserlerinden birisi. Tabi biz geçmiş kadim kültürümüzü coğrafyamızla güzelleştirip insanımızın gelenek ve görenekleriyle yaşattığı kültürü gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Biz kadim kültürün bizlere bıraktığı eserleri gelecek nesillere emanet etmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Bu kadim kültürün en önemli eserlerinden birisi de Hamidiye Saatli Çeşmesi'dir. Bu eseri eski görünümüne kavuşturmak üzere Turizm Bakanlığımızın himayesinde ve bölge müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birlikte restorasyon çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. İnşallah kadim çeşmemiz aslına uygun bir şekilde 6 ay içerisinde çalışmaları bitirilerek geleceğe emanet edilecek ve bu şehrin bir güzide eseri olarak gelecek nesillere bırakılacak. Ben bu vesile ile tarihi çeşmemizin onarımında emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Restorasyon çalışması bizi mutlu ediyor"

Tarihi çeşmenin restore edilip aslına kavuşturulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden vatandaşlardan Murat Işık ise, "Yozgat'ta böyle bir eserin restore edilmesi çok güzel bir duygu. Bu çeşmemiz Abdülhamit Han'a ait olması ve restore edilmesi bizi çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yadigarı 'Hamidiye Saatli Çeşmesi' aslına uygun restore edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yadigarı 'Hamidiye Saatli Çeşmesi' aslına uygun restore edilecek - Son Dakika
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