Üye Girişi
Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı - Son Dakika

Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı

30.09.2021 19:58

Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı Muş Valiliği tarafından Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt'te yapımı tamamlanan 1071'den 2071'e uzanan zaman tüneli Malazgirt Müzesi, Muş Valisi Doç. Dr.

Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı

MUŞ - Muş Valiliği tarafından Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt'te yapımı tamamlanan 1071'den 2071'e uzanan zaman tüneli Malazgirt Müzesi, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz tarafından açılışı yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Hizmete açılan müzede incelemelerde bulunan Vali İlker Gündüzöz ve beraberindekiler, müze girişinde Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın karşılandı.

Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt'te yapımı tamamlanan 1071'den 2071'e uzanan zaman tüneli Malazgirt Müzesi, çağdaş bir müzecilik anlayışıyla tasarlandı.

Müze, Selçuklulardan günümüze tarihsel dönemleri yansıtan animasyon üniteleri, Sultan Alparslan'ın heykeli ve Malazgirt Savaşı görüntüleri ile açılışa gelen ziyaretçileri adeta büyüledi.

Açılış töreninde konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz," bugün burada Malazgirt'te çok önemli bir gün. Çünkü Malazgirt'te yakışır bir müzeyi valiliğimiz tarafından yaptırdık, Kültür Bakanlığımıza devrettik ve bugün de resmi açılışını yaptık. Covit tedbirleri çerçevesinde kamuoyuna duyurmak ve mal etmek için kurdelemizi kestik. Tabi bu müze Anadolu'nun kapısı olan Selçuklunun hakimiyetinin başlangıç noktası olan Malazgirt savaşının kazanıldığı Malazgirt'te yapılacak sembolik büyük bir anlamı var, onun için Müze bir tematik bir algıyı ortaya koyuyor. Buda 1071'den başlayarak ve çıkışta da 2071're kadar uzanan bir tarihi bir zaman çizelgesi içerisinde tarihi olayları anlatıyor. Aynı zamanda dönemselsel canlandırmalarda var. İşte arkamızda da gördüğünüz gibi Osmanlı'nın son dönemi İstanbul Sokağı ve tramvaylarıyla canlandırılmış bulunmakta. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tabii ki her yaşta insanın ilgisini çekebilecek bir ortamda hazırlandı. Böylelikle 1071'den giren bir çocuğumuz 2071'de bizim şuanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da çizmiş olduğu hedefler doğrultusunda kafasında bir imaj taahül oluşacak. ve maziyi bilerek çıkmış olacak bu önemli bir vurgu. Çünkü mazisini bilyenin artsı olmaz."dedi.

'15 Temmuz unutulmadı'

Panorama Müzesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişimine karşı verdiği mücadele ile ilgili animasyonlar yer almaktadır.

Müzede,Osmanlı döneminin tarihi dokusunu gösteren Taksim tramvayı, Türkiye Cumhuriyeti ve savaş kahramanları, Bandırma vapuru ve Mustafa Kemal Atatürk heykeli gibi Türkiye'nin farklı bölgelerini temsil eden kültürel varlıklar ve eserler, kadın fotoğrafları var. Kahramanlar Cumhuriyet 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve şehitlerimizin fotoğraflarına, bölge halkının günlük hayatta kullandığı yerel araç ve gereçlere, el sanatlarına ve çeşitli malzemelere yer almakta.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tespit ve Planlama Dairesi Başkanı Gökhan Bozkurtlar, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın,Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı
Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı
Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı
Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı
Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı
Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı
Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı
Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı
Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı

Sultan Alparslan, Malazgirt, Müze, Muş, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi 20:35 Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var 20:26 Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var Avrupa Ligi'nde bu hataların affı yok! Fenerbahçe'nin yediği gol işte böyle geldi 20:04 Avrupa Ligi'nde bu hataların affı yok! Fenerbahçe'nin yediği gol işte böyle geldi
İbrahim Tatlıses 19:32 İbrahim Tatlıses "Çocuklarla ilgilenmedi" diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor 19:02 Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı 18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler 18:38 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak 17:29 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
Aslan'ın yıldızı formasına kavuştu! İşte Marsilya-Galatasaray maçında ilk 11'ler Aslan'ın yıldızı formasına kavuştu! İşte Marsilya-Galatasaray maçında ilk 11'ler         
20:48
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi         
20:06
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor         
19:53
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çökertti! Trafik tartışmasında vurmuş Genç kızın cinayet savunmasını güvenlik kamerası çökertti! Trafik tartışmasında vurmuş         
18:50
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi         
17:17
Darbe girişimi gecesi mesajları ortaya çıkan tuğgeneral Atasoy'dan akılalmaz savunma: Bangladeş'te darbe yapıldı zannettim Darbe girişimi gecesi mesajları ortaya çıkan tuğgeneral Atasoy'dan akılalmaz savunma: Bangladeş'te darbe yapıldı zannettim         
17:13
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 21:02:14. #1.13#
SON DAKİKA: Malazgirt'te 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement